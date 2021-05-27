Гривня продовжує слабшати. НБУ підняв офіційний курс долара

Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 33,66 гривень за євро.

Національний банк України на 27 травня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,54 гривень за долар. Курс долара зростає другий день поспіль. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Національний банк України (НБУ) на 27 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,5461 гривень за 1 долар (+0,0908 грн). При цьому курс долара на 26 травня становить 27,4553 гривень за 1 долар.

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 26 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,49 гривень за долар, курс в покупці до 27,47 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 33,66 гривень за євро.

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,35 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,3/27,5 грн.

Тим часом, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4367 щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках, ухвалення якого є важливою умовою в рамках програми фінансування stand-by МВФ. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.