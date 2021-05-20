Рада прийняла за основу законопроект, необхідний для співпраці з МВФ

НБУ пропонують надати право встановлювати банкам індивідуальний розмір економічних нормативів залежно від ризикованості діяльності

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4367 щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках, ухвалення якого є важливою умовою в рамках програми фінансування stand-by МВФ. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

За законопроєкт проголосували 258 нардепів.

Як зазначається, мета законопроєкту – удосконалення регулювання діяльності банків та банківських груп, зміцнення банківської системи України, усунення накопичених проблемних питань, приведення законодавства України до стандартів ЄС стосовно організації корпоративного управління та системи ризик-менеджменту в банках.

Крім цього, пропонується впровадити нову структуру капіталу (включно з буферами капіталу), яка посилить здатність банку поглинати збитки, а також додаткові вимоги до членів ради і правління банку, зокрема до їхньої колективної придатності.

Також НБУ пропонують надати право встановлювати банкам індивідуальний розмір економічних нормативів залежно від ризикованості діяльності та право вимагати зміни персонального складу ради або правління банку, якщо поточний склад цих органів не здатний забезпечувати ефективне управління і контроль за діяльністю фінустанови.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд продовжує переговори з Україною і очікує від неї більше прогресу для отримання другого траншу за програмою stand by.