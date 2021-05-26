Начальниця відділу банку підозрюється у крадіжці зі сховища майже пів мільйона гривень

Начальниця відділу грошового обігу та касових операцій привласнила 450 тис. грн

Подільська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими Подільського управління поліції повідомили про підозру начальниці відділу грошового обігу та касових операцій АТ «Родовід Банк» за фактом привласнення грошових коштів банківської установи (ч. 4 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, у лютому 2020 року начальниця відділу, маючи доступ до грошових коштів, які зберігались у сховищі банку, безперешкодно проникла до нього та без будь-яких законних підстав вилучила з нього 450 тис. грн, які привласнила та отримала змогу розпорядитись на власний розсуд.

Наразі досудове розслідування триває.

Вживаються заходи для відшкодування збитків, спричинених державному банку, який перебуває у стадії ліквідації.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати «Родовід Банк», націоналізований у 2009 році і визнаний неплатоспроможним у лютому 2016 року.

«Родовід Банк» був докапіталізований державою в 2009 році на 8,4 мільярда гривень і ще на 3,95 мільярда гривень в 2011 році, коли набув статусу санаційного банку. За 7 років перебування у власності держави банк не врегулював питання проблемних активів і не розвинув успішну санаційну модель.

26 лютого 2016 року Національний банк за погодженням з Міністерством фінансів як власником «Родовід Банку» прийняв рішення про визнання банку неплатоспроможним та його передачу до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на аукціонах продав активи «Родовід Банку» (нерухоме майно; предмети нумізматики, фалеристики та активи культурної цінності; земельні ділянки; автомобілі та основні засоби; комп’ютерна та офісна техніка) – на суму 8,5 млн грн.