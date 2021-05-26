Шмигаль заспокоїв пенсіонерів: на банківські карти переходитимуть поступово

Перехід на картки буде правом, а не обов’язком людей

Перехід на виплату пенсій у безготівковій формі відбуватиметься поступово. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

«Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму відбуватиметься поступово. Уряд підтримав відповідне рішення», - повідомив Шмигаль.

Він додав, що доставка пенсій має бути максимально комфортною для людей. Водночас за його словами, перехід на карткову форму має реалізовуватися як право людей, а не зобов’язання.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики ініціює переведення більшості пенсіонерів на виплату пенсій через банки, у відповідь «Укрпошта» каже, що треба буде звільнити 10 тисяч листонош.

У Міністерстві соціальної політики також повідомили, що у 2045 році лише 70% українців пенсійного віку будуть охоплені пенсійним забезпеченням, переважно через недостатність необхідного стажу. Про це свідчать результати моделювання пенсійної системи України на період до 2045 року, за умови, якщо вона залишиться такою ж, як зараз.

До слова, Кабмін підвищив виплати при народженні дитини.

Як відомо, пенсії знову перерахують: що зміниться з 1 червня.

Нагадаємо, частині українських пенсіонерів перерахували виплати з 1 квітня. Це торкнулося тих, хто має наднормативний стаж. Близько півмільйона працюючих пенсіонерів в Україні отримали надбавку до виплат від ПФУ в розмірі 2%. При пенсії 2500 гривень, збільшення склало всього 50 грн.

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