Катар пообіцяв виділити пів мільярда доларів на відновлення Сектора Гази

З ініціативою виділити гроші на відновлення Сектора Гази виступили вже три країни

Міністр закордонних справ Катару Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тані заявив, що влада країни виділить 500 мільйонів доларів на відновлення Сектора Гази. Про це повідомляє The Times of Israel.

«Згідно з указом його високості шейха Таміма бін Хамада Аль Тані, еміра Катару, Катар оголошує про допомогу в $500 млн на реконструкцію Гази», – повідомив міністр

У МЗС зазначили, що будуть і надалі підтримувати палестинців для «справедливого й тривалого рішення, встановивши їх незалежну державу відповідно до Арабської мирної ініціативи».

З ініціативою виділити гроші на відновлення Сектора Гази також виступили Єгипет і США. Так, Сполучені Штати Америки надають палестинському народові понад $360 млн термінової допомоги, зокрема на відбудову Сектора Газа, та подбають, аби цими коштами не скористався «Хамас».

Раніше Палестина оцінила попередні збитки Сектору Газа від обстрілів з боку Ізраїлю у $150 млн.

Також Ізраїль підрахував вартість протистояння з палестинцями.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що кабінет безпеки одностайно схвалив перемир'я в Секторі Газа. Міністри погодилися прийняти єгипетську посередницьку ініціативу щодо перемир'я без будь-яких умов.

При цьому міністр оборони країни Бені Ганц заявив, що в разі необхідності удари по палестинським угрупованням в Секторі Газа будуть посилені.