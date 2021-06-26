Яким буде курс долара в Україні до осені: фінансисти розповіли про загрози для гривні

Якщо не вийде зняти програму МВФ з паузи, виникнуть ризики для макроекономічної стабільності України

Фінансові та економічні експерти зійшлися в прогнозах. Вони назвали фактори, які грають проти української валюти

У вересні, до завершення третього кварталу 2021 року долар в Україні подорожчає до 28 гривень. На такому прогнозі зійшлися фінансові аналітики. Вони пов’язують свої припущення з прийдешніми борговими виплатами і політичним новинним фоном, повідомляє «Сьогодні».

«Головна причина зростання курсу – пік виплат за боргами, а значить високий попит на валюту з боку Мінфіну», – зазначив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

З політичних чинників на курс впливатиме активне обговорення можливої ескалації конфлікту з РФ (проведення спільних навчань РФ і Білорусі) у вересні, додав керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин:

«Це може посилити спекулятивний попит на валюту. В результаті липня може бути спокійним, а в серпні девальваційним, враховуючи паузу з МВФ, вересень – змішаним».

Нагадаємо, протягом наступних 12 місяців тільки валютні виплати України за держборгом складуть 10 млрд доларів. Це майже третина золотовалютних резервів України, які становлять 27,8 млрд доларів.

У Нацбанку вважають, що якщо до пікового місяця виплат – вересня – не вийде зняти програму МВФ з паузи, виникнуть ризики для макроекономічної стабільності України. Одним із результатів може стати саме девальвація гривні.

Нагадаємо, Міненерго ініціювало продовження до 1 серпня терміну дії нині чинного механізму ПСО (покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії).

Як повідомлялося, газопостачальні компанії почали оприлюднювати свої цінники на липень. Вартість кубометра газу, залежно від постачальника, коливається від 7,80 до 13,50 грн.

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