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    Гривня суттєво зміцнилася на міжбанку

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    4 лютого міжбанк закрився зниженням курсу долара - Гривня суттєво зміцнилася на міжбанку
    4 лютого міжбанк закрився зниженням курсу долара

    Долар подешевшав на 13 копійок

    У понеділок 4 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,36 - 27,38 гривні за долар.

    Про це повідомляє Finance.ua.

    На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

    • Долар США - 27,36 - 27,38 гривні;
    • Євро - 31,26 - 31,28 гривні;
    • Російський рубль - 0,4164 - 0,4170 гривні.

    4 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,45 - 27,5 гривні за долар.

    Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок та встановив його на 4 лютого на рівні 27,57 гривні.

     

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