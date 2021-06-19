Громада має вирішувати, якою мовою навчатися у школах. Посол Угорщини назвав умови компромісу з Україною

«Було би краще, якби українська та угорська сторони почали зустрічатися у форматах робочих груп ще до написання і ухвалення нинішнього закону»

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в інтерв'ю «Главкому» висловив свою думку щодо ухваленого в Україні освітнього закону.

«Зараз угорська та українська позиції все ближче і ближче одна до одної. Ані українська, ані угорська сторони ніколи не були крайніми радикалами у цих питаннях. Ми уже зрозуміли, що українська сторона хоче, щоби діти, які закінчуватимуть школу, вільно володіли українською. Угорська сторона хоче зберегти наскільки це можливо, позитивні моменти старого закону про освіту, які стосуються нацменшин. Є гарне поле для компромісу. Ми хочемо, щоби сама громада вирішувала, якою мовою відбуватиметься освіта у школах», – наголосив Іштван Ійдярто.

Дипломат додав, що було би краще, якби українська та угорська сторони почали зустрічатися у форматах робочих груп ще до написання і ухвалення нинішнього закону. «Навіть Венеційська комісія сказала, що новий закон не має вступити у дію до 2023 року, оскільки потрібно дати час для розуміння одне одного, створення системи, яка нормально працює», – уточнив угорський посол.

Він додав, що якщо ми знайдемо взаємне поле розуміння, то це може бути і 2022 рік. «Головне – є надія, політична воля, що ці професійні переговори матимуть результат», – резюмував Іштван Ійдярто.

Нагадаємо, що народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Богуцька зареєструвала у Верховній Раді проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту української мови як державної.

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