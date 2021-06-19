Посол Іштван Ійдярто: угорські діти в Україні на 100% вчать предмети угорською мовою

Новий закон про освіту передбачає, що предмети повинні викладатися українською мовою обсягам не менше, ніж 60%

В інтерв’ю «Главкому» Надзвичайний і Повноважний посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто розповів про результати засідань українсько-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти.

«Відбувається реконструкція взаємної довіри, так би я сказав. Довіра завжди у нас була, але останнім часом трохи ми її розгубили, то зараз це потрібно поновлювати. Ця робоча група займається найскладнішим – питанням освіти нацменшин в Україні, в тому числі угорської. Адже саме це питання стало найпершим бар’єром, який не допомагає гарним відносинам між нашими країнами», – наголосив дипломат.

Іштван Ійдярто додав, що на роботі цієї групи лежить велика відповідальність. «Вона має в рамках закону, який існує, знайти механізм зберегти таку освіту для угорців, яку вони отримували і раніше. Найбільша проблема в тому, що цими питанням завжди займалися не експерти, а політики. Тобто угорська позиція завжди була юридичною, професійною, але відповіді з боку України завжди політизованими. Після створення цієї групи виникла абсолютно інакша ситуація. Ми поставили у рамках роботи групи професійні питання і отримуємо на них професійні відповіді», – підкреслив посол.

Він додав, що станом на сьогодні на 100% угорські студенти і учні шкіл вчать усі предмети угорською мовою, окрім української мови і літератури. Новий закон про середню освіту, а це наступний етап реформи після ухвалення базового закону про освіту, передбачає, що предмети повинні викладатися українською мовою обсягам не менше, ніж 60%.

«Найперше питання: чому 60%, а не 55%, наприклад? Ми і хочемо дізнатися, що це за відсотки, як цей процес працює. Хто вирішує ці питання? Чи мають голос батьки і самі школярі? Яку роль у цьому грає школа, чи винятково міністерство ухвалює рішення? Поки на них немає відповідей. Одразу після ухвалення освітнього закону у Будапешта виникло враження, що це українізація, а не унормування педагогічних проблем», – резюмував дипломат.

Додамо, що парламент Угорщини ухвалив суперечливий закон, що забороняє обговорювати і поширювати в школах інформацію на теми гомосексуальності чи зміни гендеру, яка, на думку влади, може позитивно висвітлювати такі теми. Критики назвали його нападом на права ЛГБТ.

Читайте також інтерв'ю: Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто: Дискусії навколо Автономії на Закарпатті мають дуже високу температуру