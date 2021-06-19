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    Посол Іштван Ійдярто: угорські діти в Україні на 100% вчать предмети угорською мовою

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    &laquo;Одразу після ухвалення освітнього закону у Будапешта виникло враження, що це українізація, а не унормування педагогічних проблем&raquo; - Посол Іштван Ійдярто: угорські діти в Україні на 100% вчать предмети угорською мовою
    «Одразу після ухвалення освітнього закону у Будапешта виникло враження, що це українізація, а не унормування педагогічних проблем»
    Фото з відкритих джерел

    Новий закон про освіту передбачає, що предмети повинні викладатися українською мовою обсягам не менше, ніж 60%

    В інтерв’ю «Главкому» Надзвичайний і Повноважний посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто розповів про результати засідань українсько-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти.

    «Відбувається реконструкція взаємної довіри, так би я сказав. Довіра завжди у нас була, але останнім часом трохи ми її розгубили, то зараз це потрібно поновлювати. Ця робоча група займається найскладнішим – питанням освіти нацменшин в Україні, в тому числі угорської. Адже саме це питання стало найпершим бар’єром, який не допомагає гарним відносинам між нашими країнами», наголосив дипломат.

    Іштван Ійдярто додав, що на роботі цієї групи лежить велика відповідальність. «Вона має в рамках закону, який існує, знайти механізм зберегти таку освіту для угорців, яку вони отримували і раніше. Найбільша проблема в тому, що цими питанням завжди займалися не експерти, а політики. Тобто угорська позиція завжди була юридичною, професійною, але відповіді з боку України завжди політизованими. Після створення цієї групи виникла абсолютно інакша ситуація. Ми поставили у рамках роботи групи професійні питання і отримуємо на них професійні відповіді», підкреслив посол.

    Він додав, що станом на сьогодні на 100% угорські студенти і учні шкіл вчать усі предмети угорською мовою, окрім української мови і літератури. Новий закон про середню освіту, а це наступний етап реформи після ухвалення базового закону про освіту, передбачає, що предмети повинні викладатися українською мовою обсягам не менше, ніж 60%.

    «Найперше питання: чому 60%, а не 55%, наприклад? Ми і хочемо дізнатися, що це за відсотки, як цей процес працює. Хто вирішує ці питання? Чи мають голос батьки і самі школярі? Яку роль у цьому грає школа, чи винятково міністерство ухвалює рішення? Поки на них немає відповідей. Одразу після ухвалення освітнього закону у Будапешта виникло враження, що це українізація, а не унормування педагогічних проблем», резюмував дипломат.

    Додамо, що парламент Угорщини ухвалив суперечливий закон, що забороняє обговорювати і поширювати в школах інформацію на теми гомосексуальності чи зміни гендеру, яка, на думку влади, може позитивно висвітлювати такі теми. Критики назвали його нападом на права ЛГБТ.

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    Теги: дипломатія Угорщина Україна
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    Посол Іштван Ійдярто: угорські діти в Україні на 100% вчать предмети угорською мовою