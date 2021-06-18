Рада може запровадити кримінальну відповідальність за наругу над українською мовою

У парламенті зареєстровано проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту української мови як державної

Законопроєкт вже направлено на розгляд комітету Ради

Народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Богуцька зареєструвала у Верховній Раді проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту української мови як державної. Про це йдеться на сайті парламенту.

«Прийняття цього закону сприятиме злагоді у суспільстві, захисту української мови як державної на всій території України та протидії пропаганді Російської Федерації», – зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту.

Згідно проєкту закону, публічна наруга над українською мовою карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років.

У п’ятницю, 18 червня, законопроєкт направлено на розгляд комітету.

Зазначимо, 14 червня на засіданні парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики спробували внести до минулорічного законопроєкту про незалежність Нацради України з телебачення й радіомовлення (№ 4107) неконституційні поправки та повністю скасувати обов’язковість української мови фільмів із 16 липня цього року.

Нагадаємо, 31 травня депутати від президентської партії «Слуга народу» запропонували відтермінувати обов’язкове озвучування фільмів українською мовою.

1 червня Верховна Рада провалила голосування за включення в порядок денний законопроєкту № 5554, який пропонує у зв’язку з карантином відкласти норму про транслювання кіно та телепродукції державною мовою з 17 липня 2021 року.

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