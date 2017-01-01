Гройсман назвав «Охматдит» символом корупції та неефективності

Прем'єр нагадав, що будівництво першої черги «Охматдиту» завершили

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю телеканалу «Україна» назвав лікарні «Охматдит» символом корупції. «Ось ми зараз відкрили «Охматдит», першу чергу. Я приїхав туди 12 місяців назад, подивився на цей символ жахливої корупції та неефективності. Купу грошей на лікарню виділили, а вона



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Фото: Главком Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

Прем'єр нагадав, що будівництво першої черги «Охматдиту» завершили

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю телеканалу «Україна» назвав лікарні «Охматдит» символом корупції.

«Ось ми зараз відкрили «Охматдит», першу чергу. Я приїхав туди 12 місяців назад, подивився на цей символ жахливої корупції та неефективності. Купу грошей на лікарню виділили, а вона розвалена, недобудована, грошей немає, документації на неї немає, онкохворі діти не можуть знайти порятунку... Ось рік ми цим питанням займалися», – заявив Гройсман.

Прем'єр нагадав, що будівництво першої черги «Охматдиту» завершили.

«Купили комп'ютерний томограф, апарат для МРТ, сучасне обладнання для ультразвукового дослідження і так далі. Ось таких «Охматдитів» по всій країні є багато, а я хочу в наступному році їх максимально добудувати і здати в експлуатацію», – сказав глава уряду.

«Охматдит» – найбільша в Україні дитяча лікувально-діагностична установа. У квітні 2015 року було ухвалено рішення про передання лікарні «Охматдит» до сфери управління МОЗ.

9 серпня МОЗ призначило новим головним лікарем «Охматдиту» Ірину Садов'як.

Восени у львівській лікарні «Охматдит» відкрили першу в Україні Сімейну кімнату.

Джерело: Гордон