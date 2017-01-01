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    Гройсман назвав «Охматдит» символом корупції та неефективності

    Прем'єр нагадав, що будівництво першої черги «Охматдиту» завершили
    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю телеканалу «Україна» назвав лікарні «Охматдит» символом корупції. «Ось ми зараз відкрили «Охматдит», першу чергу. Я приїхав туди 12 місяців назад, подивився на цей символ жахливої корупції та неефективності. Купу грошей на лікарню виділили, а вона
    • Сьогодні, 07:40
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    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман
    Фото: Главком
    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

    Прем'єр нагадав, що будівництво першої черги «Охматдиту» завершили

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю телеканалу «Україна» назвав лікарні «Охматдит» символом корупції.

    «Ось ми зараз відкрили «Охматдит», першу чергу. Я приїхав туди 12 місяців назад, подивився на цей символ жахливої корупції та неефективності. Купу грошей на лікарню виділили, а вона розвалена, недобудована, грошей немає, документації на неї немає, онкохворі діти не можуть знайти порятунку... Ось рік ми цим питанням займалися», – заявив Гройсман.

    Прем'єр нагадав, що будівництво першої черги «Охматдиту» завершили.

    «Купили комп'ютерний томограф, апарат для МРТ, сучасне обладнання для ультразвукового дослідження і так далі. Ось таких «Охматдитів» по всій країні є багато, а я хочу в наступному році їх максимально добудувати і здати в експлуатацію», – сказав глава уряду.

    «Охматдит»  – найбільша в Україні дитяча лікувально-діагностична установа. У квітні 2015 року було ухвалено рішення про передання лікарні «Охматдит» до сфери управління МОЗ.

    9 серпня МОЗ призначило новим головним лікарем «Охматдиту» Ірину Садов'як.

    Восени у львівській лікарні «Охматдит» відкрили першу в Україні Сімейну кімнату.

    Джерело: Гордон

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