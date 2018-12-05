Гройсман не виключає дострокового припинення воєнного стану



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За словами Володимира Гройсмана, якщо ми не будемо відчувати жодних загроз, то ніякого продовження воєнного стану не буде

Прем'єр зауважив, що запровадження воєнного стану у 10 областей було превентивним заходом

Дія воєнного стану в Україні може бути припинена достроково у разі нормалізації ситуації. Таку думку висловив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Якщо ми не будемо відчувати жодних загроз, то ніякого продовження воєнного стану не буде. Також, якщо ситуація нормалізується, то можливо розглядати й дострокове припинити воєнного стану. Але я глибоко переконаний в тому, що президент, як Верховний головнокомандувач з урахуванням тієї інформації, що у нього буде, прийме необхідне рішення», - сказав Гройсман.

Він також зауважив, що запровадження воєнного стану у 10 областей було превентивним заходом.

Як повідомлялося, напередодні повідомлялося, що на в'їздах до Вінниці встановили блокпости. Співробітники поліції разом з військовослужбовцями Нацгвардії перевіряють підозрілі автомобілі і підозрілих осіб.

Нагадаємо, 28 листопада набрав чинності закон про воєнний стан. Він затверджує президентський указ про введення воєнного стану на 30 діб у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Верховна Рада України 26 листопада ухвалила закон, яким затвердила указ Президента України про введення воєнного стану на 30 днів в 10 областях у зв'язку з агресією Росії.