Гройсман підкинув на ремонт фасаду будинку уряду ще 17 млн



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Цього року на ремонт будівлі Кабміну розтендерили 26 млн грн

Управління адміністративних будинків господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів України 11 вересня оголосило тендер на проведення ремонтно-реставраційних робіт головного фасаду будівлі уряду з боку вул. Михайла Грушевського очікуваною вартістю 17,3 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Відповідно до технічної документації, запланована реставрація і відтворення штукатурки стін будівлі; реставрація металевого декору (капітелей та баз колон); установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами; фарбування металевого огородження терас і фасаду.

Усі будівельні роботи планується завершити у 2019 році

Початок аукціону відбудеться 28 вересня.

Додамо, що цього року Управління адміністративних будинків господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабміну розтендерило 26 млн грн на ремонт будинку уряду. Зокрема, 12,38 млн грн направлені на ремонтно-реставраційні роботи з бічного фасаду державної будівлі з боку вул. Садової; 5,82 млн грн – на відновлення фасадів та покрівлі клубу Кабінету Міністрів України на вул. Інститутський,7; 4,75 млн грн - капітальний ремонт покриття включно з під’їзними шляхами до Х під’їзду та вентиляційним тунелем центрального кондиціонера будинку уряду; 3,01 млн грн - капітальний ремонт підпірної стіни на вул. Михайла Грушевського, 12/2.