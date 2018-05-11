Гройсман почав збирати команду? ЗМІ назвали першу п'ятірку майбутньої партії прем'єра

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Володимир Гройсман йде на вибори до Верховної Ради

Журналісти з'ясували, кого Гройсман збирає у свою команду, щоб йти на вибори до парламенту

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має намір брати участь в парламентських виборах і вже визначився з першою п'ятіркою виборчого списку своєї партії.

Як повідомляє «Обозреватель», в першу п'ятірку увійдуть міністр освіти Лілія Гриневич, народний депутат Андрій Тетерук, перший заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов і нардеп Андрій Вадатурський.

Також в десятку списку можуть увійти віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон, виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан, колишній глава Київської ОДА Анатолій Присяжнюк, народний депутат Роберт Горват та начальник Одеської філії Адміністрації морських портів України Ігор Ткачук.

Таким чином, перша п'ятірка - це реформатори (Нефьодов і Гриневич), учасник АТО і «реверанс» у бік «Народного фронту» (Андрій Тетерук), і нардеп-бізнесмен (Андрій Вадатурський, то друга п'ятірка - складена з регіонального списку. Наприклад, Кістіон представляє Вінницьку область, Горват - Закарпатську, Продан - Одеську, а Присяжнюк - Київську. При цьому Присяжнюка в список за деякими даними порекомендував Вадатурський-старший, який давно з ним знайомий. Екс-глава Київської області часів «регіоналів» також має бонус для включення у список Гройсмана - його син є народним депутатом від близького прем'єру «Народного фронту».

Примітно, що раніше українські ЗМІ вже повідомляли про співпрацю Вадатурського з Гройсманом - він обговорював з Гройсманом ситуацію в Миколаївській і Закарпатській областях.

На думку журналістів 1news.com.ua, сам Вадатурський таким чином вирішує проблеми «Нібулона» з точки зору захисту бізнесу на тлі того, що журналісти неодноразово писали про мінімізацію Вадатурськими сплати податків в Україні, продаючи продукцію своїм «офшоркам» в Європі за заниженими цінами, а вже звідти - за ринковими.

Відзначається, що незадіяними ще є інші люди з близького оточення прем'єра, а саме міністр соціальної політики Андрій Рева, і заступник міністра АПК Максим Мартинюк.

Нагадаємо, про свої плани балотуватися до Верховної Ради Володимир Гройсман заявив в лютому 2018 року.