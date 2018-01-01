Гройсман розповів, від чого має залежати розмір військових пенсій

На думку прем’єра, підвищення пенсій військовослужбовцям має бути диференційованим

Підвищення пенсій військовослужбовцям має бути диференційованим, тобто люди, які безпосередньо були учасниками бойових дій, мають отримувати більш високі пенсійні виплати, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час виступу у Верховній Раді. «Усіх, хто воює, захищає нашу країну, ми не залишимо без підвищення пенсій. Але ви маєте



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На думку прем’єра, підвищення пенсій військовослужбовцям має бути диференційованим

Підвищення пенсій військовослужбовцям має бути диференційованим, тобто люди, які безпосередньо були учасниками бойових дій, мають отримувати більш високі пенсійні виплати, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час виступу у Верховній Раді.

«Усіх, хто воює, захищає нашу країну, ми не залишимо без підвищення пенсій. Але ви маєте розуміти, що в цій системі є і ті, хто жодного разу не бачив, що таке війна, і жодного разу не бачив, що таке бойові дії ... Ми не повинні всіх ставити на одну планку. В цьому я глибоко переконаний», - зазначив прем'єр.

Він підкреслив, що, незалежно від того, коли буде ухвалено законопроект про підвищення пенсій військовослужбовцям, в лютому або в березні, пенсії усім будуть перераховані з 1 січня 2018 року, додавши, що кошти на це є.

Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що військові пенсіонери, які воювали в зоні АТО, матимуть більшу пенсію порівняно з пенсіонерами, які не брали участі у бойових діях.