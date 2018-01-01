Гройсман вимагає від Москаля публічного вибачення перед Супрун

Глава уряду вирішив особисто втрутитися в конфлікт голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля і глави МОЗ Уляни Супрун

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вимагає від голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля вибачень за образи на адресу в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Про це він написав у п'ятницю, 23 лютого, на своїй сторінці в Facebook. [READ_MORE] Гройсман зазначив, що особисто розмовляв з цього приводу з Москалем. Раніше Москаль з



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Фото: Укрінформ Геннадій Москаль

Глава уряду вирішив особисто втрутитися в конфлікт голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля і глави МОЗ Уляни Супрун

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вимагає від голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля вибачень за образи на адресу в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Про це він написав у п'ятницю, 23 лютого, на своїй сторінці в Facebook.

Гройсман зазначив, що особисто розмовляв з цього приводу з Москалем.

Раніше Москаль з трибуни Закарпатської ОДА нецензурно висловився на адресу в. о. мінрістра охорони здоров'я. Причиною конфлікту стали проблеми з поставками вакцини від кору.

«Що це за є***та, вибачте... Скільки ми можемо терпіти в уряді дебілів?!», - висловився Москаль під регіт залу.

Про прохолодне ставлення Москаля до керівництва Міністерства охорони здоров’я відомо давно. У січні на Закарпатті почався спалах кору в деяких районах області. Через це закривалися школи та дитсадки. В регіоні не вистачало вакцин для щеплень, і у МОЗ запевняли, що направлять на Закарпаття 10 тисяч вакцин від кору

Втім вакцини від МОЗ довелося чекати досить довго, тому Москаль замовив вакцини в Угорщині.

26 січня з Угорщини на Закарпаття прибули вісім тисяч вакцин від кору.

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