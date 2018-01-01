В уряді Гройсмана дебіли? Як Москаль нецензурно облаяв керівника міністерства

Глава Закарпатської ОДА нецензурно обізвав Супрун

Сьогодні, 22 лютого, глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль з трибуни обізвав в. о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун нецензурним словом. [READ_MORE] «Є***а. Таких дебілів у міністерства наставили, що це ужас», - заявив очільник Закарпаття. Спочатку про вислів Москаля написали свідки у соцмережах, згодом



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Геннадій Москаль

Глава Закарпатської ОДА нецензурно обізвав Супрун

Сьогодні, 22 лютого, глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль з трибуни обізвав в. о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун нецензурним словом.

«Є***а. Таких дебілів у міністерства наставили, що це ужас», - заявив очільник Закарпаття.

Спочатку про вислів Москаля написали свідки у соцмережах, згодом з'явилося і відео з інцидентом.

Про прохолодне ставлення Москаля до керівництва Міністерства охорони здоров’я відомо давно. У січні на Закарпатті почався спалах кору в деяких районах області. Через це закривалися школи та дитсадки. В регіоні не вистачало вакцин для щеплень, і у МОЗ запевняли, що направлять на Закарпаття 10 тисяч вакцин від кору

Втім вакцини від МОЗ довелося чекати досить довго, тому Москаль замовив вакцини в Угорщині.

26 січня з Угорщини на Закарпаття прибули вісім тисяч вакцин від кору.

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