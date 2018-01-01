  1. Головна
  2. Главком-ТВ
    Главком-ТВ

    В уряді Гройсмана дебіли? Як Москаль нецензурно облаяв керівника міністерства

    Глава Закарпатської ОДА нецензурно обізвав Супрун
    Сьогодні, 22 лютого, глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль з трибуни  обізвав в. о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун нецензурним словом. [READ_MORE] «Є***а. Таких дебілів у міністерства наставили, що це ужас», - заявив очільник Закарпаття. Спочатку про вислів Москаля написали свідки у соцмережах, згодом
    • Сьогодні, 14:06
    • Розсилка
    Геннадій Москаль
    Геннадій Москаль

    Глава Закарпатської ОДА нецензурно обізвав Супрун

    Сьогодні, 22 лютого, глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль з трибуни  обізвав в. о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун нецензурним словом.

    Читайте також

    «Є***а. Таких дебілів у міністерства наставили, що це ужас», - заявив очільник Закарпаття.

    Спочатку про вислів Москаля написали свідки у соцмережах, згодом з'явилося і відео з інцидентом. 

    Про прохолодне ставлення Москаля до керівництва Міністерства охорони здоров’я відомо давно. У січні на Закарпатті почався спалах кору в деяких районах області. Через це закривалися школи та дитсадки. В регіоні не вистачало вакцин для щеплень, і у МОЗ запевняли, що направлять на Закарпаття 10 тисяч вакцин від кору

    Втім вакцини від МОЗ довелося чекати досить довго, тому Москаль замовив вакцини в Угорщині.

    26 січня з Угорщини на Закарпаття прибули вісім тисяч вакцин від кору.

    Читайте також статтю: Семен Глузман: В Адміністрації президента мені пояснили, що у Супрун високий покровитель у Республіканській партії США

    Читайте також
    Міністерство охорони здоров'я Геннадій Москаль Закарпаття Уляна Супрун
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ