У Львові затопило автостанцію (фото, відео)

Сильна злива та шквали вдруге завдали Львову значної шкоди

У Львові затопило АС-2. Про це пише Четверта студія з посиланням на чат «Варта-1».

Як зазначають очевидці, на автостанції – потоп.

Нагадаємо, сильна злива та шквали вдруге завдали Львову значної шкоди.

«Найбільше шкоди принесли підтоплення вулиць: Київської, Сахарова, Наливайка, Дорошенка, Фурманської, Під Дубом. Також через падіння дерев призупинено рух електротранспорту, є складнощі з проїздом громадського транспорту в районі Привокзальної та у Винниках», – йдеться в повідомленні.





Зокрема, місцеві жителі повідомили про повалені дерева на вулицях:

Повітряна, неподалік від поліклініки;

Чупринки;

Хімічна;

Богдана Хмельницького.

Тим часом, Запоріжжя зненацька захопила стихія: на місто насунулися грози, град і шквальний вітер. Через велику кількість опадів відбулося підтоплення підвальних приміщень на вулицях Іванова, Моторобудівельників, Набережній та проспекті Собороному, а також на територіях двох приватних домоволодінь та прибудинковій території у місті Пологи.