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    У Львові затопило автостанцію (фото, відео)

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    &nbsp;У Львові затопило АС-2&nbsp; - У Львові затопило автостанцію (фото, відео)
     У Львові затопило АС-2 
    Фото: Варта-1

    Сильна злива та шквали вдруге завдали Львову значної шкоди

    У Львові затопило АС-2. Про це пише Четверта студія з посиланням на чат «Варта-1».

    Як зазначають очевидці, на автостанції – потоп.

    Нагадаємо, сильна злива та шквали вдруге завдали Львову значної шкоди.

    «Найбільше шкоди принесли підтоплення вулиць: Київської, Сахарова, Наливайка, Дорошенка, Фурманської, Під Дубом. Також через падіння дерев призупинено рух електротранспорту, є складнощі з проїздом громадського транспорту в районі Привокзальної та у Винниках», – йдеться в повідомленні.

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    У Львові затопило автостанцію (фото, відео)
    У Львові затопило автостанцію (фото, відео)
    У Львові затопило автостанцію (фото, відео)
    Фото: Варта-1


    Зокрема, місцеві жителі повідомили про повалені дерева на вулицях:

    • Повітряна, неподалік від поліклініки;
    • Чупринки;
    • Хімічна;
    • Богдана Хмельницького.

    Тим часом, Запоріжжя зненацька захопила стихія: на місто насунулися грози, град і шквальний вітер. Через велику кількість опадів відбулося підтоплення підвальних приміщень на вулицях Іванова, Моторобудівельників, Набережній та проспекті Собороному, а також на територіях двох приватних домоволодінь та прибудинковій території у місті Пологи.

    Теги: Львів потоп місто вітер
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    У Львові затопило автостанцію (фото, відео)