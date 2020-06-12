Запізніле літо в Києві вже побило два рекорди понад столітньої давності



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Ніч на 11 червня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років

10 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +26,3°С, що на 0,3°С вище попереднього рекордного значення температури для цього дня 1885 року, або 135-річної давності. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

Ніч на четвер у Києві виявилась найтеплішою за 140 років, температура не опустилася нижче +20,6°С. Торішнє попереднє рекордне значення +20,2°С перевищено на 0,4°С.

Нагадаємо, 30 травня у Києві вперше з 1891 року випало 29,5 мм опадів, що на 10,2 мм більше, ніж це було цього числа у 1941 році.

Кліматологи заявили, що у Києві двадцятий травень у XXI столітті виявився найхолоднішим. Середньомісячна температура повітря травня у Києві становила +12,4°С, що на 2,8°С нижче за кліматичну норму.

До слова, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що «літо 100% буде» і прийде в перших числах червня, починаючи з 5 числа температура повітря підвищиться, буде рости до +25 і більше градусів.

У Києві 5 червня розпочалося метеорологічне літо з тритижневим запізнення.

Як повідомлялось, народний синоптик Леонід Горбань склав довгостроковий прогноз на все літо. За його даними, на Україну чекає по-справжньому спекотне літо.