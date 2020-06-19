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    Прогноз погоди: Україну сьогодні накриють спека та грози

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    У Києві в суботу дощитиме, температура вдень 28-30&deg; - Прогноз погоди: Україну сьогодні накриють спека та грози
    У Києві в суботу дощитиме, температура вдень 28-30°

    При грозах в окремих районах Україи очікується град та шквали 15-20 м/с

    В Україні у суботу, 19 червня, очікуються дощі, подекуди шквали 15-20 м/с, денна температура становитиме 21-31° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «19 червня в Україні мінлива хмарність. Короткочасні дощі (вночі місцями), вдень грози, в Карпатському регіоні значні дощі; лише вночі у південно-східній частині без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, при грозах в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°; в західних областях вночі 11-16°, вдень 21-26°», - зазначається у повідомленні.

    У Києві сьогодні також дощитиме, вітер східний 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

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    Нагадаємо, вчора столицею пронеслася гроза з градом (фото, відео).

    Загалом через негоду 69 населених пунктів в Україні залишилися без електрики.

    17 червня короткочасна злива й буревій у Києві теж поламали дерева та гілля.

    прогноз погоди спека Укргідрометцентр Україна вітер
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