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    Грози і до +23: прогноз погоди на 12 травня

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    Грози і до +23: прогноз погоди на 12 травня

    Майже на всій території України 12 травня переважно хмарно з короткочасними дощами

    .У неділю, 12 травня, місцями короткочасні дощі, грози, лише вночі без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі 6-12 °, вдень 16-23°.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Щодо гроз синоптики прогнозують погіршення погодних умов в приморських регіонах, на сході і в деяких центральних областях. 

    На Заході України очікується сонячна погода з денною температурою 19-22 °, вночі 8-11 °, без опадів. У Львівській, Закарпатській, Луцькій і Тернопільської областях буде сонячна погода з мінливою хмарністю.

    На решті території України, за винятком Луганська, очікуються дощі, переважно вдень.

    У Києві 12 травня температура повітря вдень становитиме від 19 до 21 градусів тепла, вночі — 10-12 градусів за Цельсієм.

    Вдень можливі дощі з грозами.

    прогноз погоди повітря вітер
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