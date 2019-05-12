Грози і до +23: прогноз погоди на 12 травня



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Майже на всій території України 12 травня переважно хмарно з короткочасними дощами

.У неділю, 12 травня, місцями короткочасні дощі, грози, лише вночі без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі 6-12 °, вдень 16-23°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Щодо гроз синоптики прогнозують погіршення погодних умов в приморських регіонах, на сході і в деяких центральних областях.

На Заході України очікується сонячна погода з денною температурою 19-22 °, вночі 8-11 °, без опадів. У Львівській, Закарпатській, Луцькій і Тернопільської областях буде сонячна погода з мінливою хмарністю.

На решті території України, за винятком Луганська, очікуються дощі, переважно вдень.

У Києві 12 травня температура повітря вдень становитиме від 19 до 21 градусів тепла, вночі — 10-12 градусів за Цельсієм.

Вдень можливі дощі з грозами.