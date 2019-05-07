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    Грози та заморозки до -5: українців попередили про різке погіршення погоди

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    Погода в Україні: насуваються дощі, град і шквали - Грози та заморозки до -5: українців попередили про різке погіршення погоди
    Погода в Україні: насуваються дощі, град і шквали

    У Карпатах очікується мокрий сніг та дощ

    У вівторок, 7 травня, в Києві хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень - помірний. Місцями синоптики прогнозують істотний дощ, грози, вітер південно-східний, 7−12 м/с, місцями пориви 15−20 м/с.

    Температура повітря вночі +12…+14 градусів, удень +17…+19 градусів.

    Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно з проясненнями, вночі істотний дощ. Вдень опади помірні, але місцями прогнозують істотний дощ, вітер північно-західний, 7−12 м/с, пориви 15−20 м/с. Температура повітря вночі +2…+8 градусів, удень +6…+12 градусів.

    У Карпатах вночі істотний мокрий сніг та дощ, вдень помірний, місцями істотний мокрий сніг і дощ, температура вночі та вдень 0…-5 градусів.

    На півночі України хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень помірний, місцями істотний дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 7−12 м/с, місцями пориви 15−20 м/с. Температура повітря вночі +9…+15 градусів, вдень +15…+20 градусів, у Житомирській області вночі +7…+12 градусів, вдень +10…+15 градусів.

    У центрі України хмарно з проясненнями, вночі місцями дощ, вдень помірний, місцями істотний дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 7−12 м/с, місцями шквали 15−20 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 градусів, вдень +15…+22 градуси, у Вінницькій області +11…+16 градусів, у Дніпропетровській області +21…+26 градусів.

    На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 7−12 м/с, вдень пориви 15−20 м/с.

    Температура повітря вночі +10…+15 градусів, вдень +21…+26 градусів.

    На півдні України хмарно з проясненнями, вночі місцями дощ, вдень дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 7−12 м/с, місцями шквали 15−20 м/с. Температура повітря вночі +8…+14 градусів, вдень +16…+22 градуси, у Запорізькій області +22…+27 градусів.

    У Криму хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощ, вдень місцями грози, вітер південно-східний, 7−12 м/с, вдень місцями шквали 15−20 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 градусів, удень +17…+22 градуси. 

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