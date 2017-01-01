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    Грузинське вино потрапило до книги рекордів Гіннеса

    Грузинське вино визнано найдревнішим
    Грузинське вино потрапило до книги рекордів Гіннеса як найбільш древнє. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті видання. Про відкриття стало відомо час археологічних розкопок у двох древніх грузинських поселеннях в 50 кілометрах від Тбілісі. Тоді повідомлялося, що у грузинських поселеннях Шулавері-гора і Гадачрілі-гора в 50 кілометрах
    • Сьогодні, 10:54
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    Грузинське вино визнано найдревнішим

    Грузинське вино потрапило до книги рекордів Гіннеса як найбільш древнє. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті видання.

    Про відкриття стало відомо час археологічних розкопок у двох древніх грузинських поселеннях в 50 кілометрах від Тбілісі.

    Тоді повідомлялося, що у грузинських поселеннях Шулавері-гора і Гадачрілі-гора в 50 кілометрах від Тбілісі на старовинному посуді, віком 8 тисяч років, виявили залишки вина.

    Відкриття було зроблено професором Патріком Макговерном з Університету Пенсільванії разом з колегами з Франції, Італії, Ізраїлю, Канади та Грузії.

    Раніше вважалося, що виноробство пішло з Ірану в 5400-5000 роках до н.е.

    Джерело: Громадське

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