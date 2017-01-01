Грузинське вино потрапило до книги рекордів Гіннеса
- Сьогодні, 10:54
-
Розсилка
Грузинське вино визнано найдревнішим
Грузинське вино потрапило до книги рекордів Гіннеса як найбільш древнє. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті видання.
Про відкриття стало відомо час археологічних розкопок у двох древніх грузинських поселеннях в 50 кілометрах від Тбілісі.
Тоді повідомлялося, що у грузинських поселеннях Шулавері-гора і Гадачрілі-гора в 50 кілометрах від Тбілісі на старовинному посуді, віком 8 тисяч років, виявили залишки вина.
Відкриття було зроблено професором Патріком Макговерном з Університету Пенсільванії разом з колегами з Франції, Італії, Ізраїлю, Канади та Грузії.
Раніше вважалося, що виноробство пішло з Ірану в 5400-5000 роках до н.е.
Джерело: Громадське