Грузинське вино визнано найдревнішим

Грузинське вино потрапило до книги рекордів Гіннеса як найбільш древнє. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті видання. Про відкриття стало відомо час археологічних розкопок у двох древніх грузинських поселеннях в 50 кілометрах від Тбілісі. Тоді повідомлялося, що у грузинських поселеннях Шулавері-гора і Гадачрілі-гора в 50 кілометрах



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Грузинське вино визнано найдревнішим

Грузинське вино потрапило до книги рекордів Гіннеса як найбільш древнє. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті видання.

Про відкриття стало відомо час археологічних розкопок у двох древніх грузинських поселеннях в 50 кілометрах від Тбілісі.

Тоді повідомлялося, що у грузинських поселеннях Шулавері-гора і Гадачрілі-гора в 50 кілометрах від Тбілісі на старовинному посуді, віком 8 тисяч років, виявили залишки вина.

Відкриття було зроблено професором Патріком Макговерном з Університету Пенсільванії разом з колегами з Франції, Італії, Ізраїлю, Канади та Грузії.

Раніше вважалося, що виноробство пішло з Ірану в 5400-5000 роках до н.е.

Джерело: Громадське