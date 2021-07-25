Грузинський водій мало не збив екскерівника української Нацполіції (відео)

Наїзд на Хатію Деканоїдзе стався під час інтервʼю

Невідомий чоловік мало не скоїв наїзду на лідера партії «Єдиний національний рух Грузії», колишню очільницю української Національної поліції Хатію Деканоїдзе. Як повідомляють «Новини Грузія», інцидент стався 24 липня біля будинку Деканоїдзе на вулиці Нуцубідзе.

Політик давала коментар журналістам грузинських телеканалів, коли до них раптово наблизився автомобіль. Деканоїдзе встигла відійти в сторону, потягнувши за собою кореспондента.

Чоловік, який перебував за кермом автомобіля, почав грубо виражатися і показав нецензурний жест на адресу Деканоїдзе. Після чого він покинув територію.

По всій видимості, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. При цьому журналісти, які були присутні під час інциденту, відзначають, що від жителя Тбілісі надходили прямі погрози на адресу Деканоїдзе.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею"дрібне хуліганство". За рішенням суду порушнику може бути призначений штраф у розмірі до 1000 ларі (324 долари) або 15 діб арешту.

За даними ЗМІ, досі на опитування в поліцію не викликали ні Деканоїдзе, ні членів знімальних груп.

Хатія Деканоїдзе працювала першим ректором Академії Поліції Міністерства внутрішніх справ та директором Національного центру експертизи Грузії. У 2012 році після зміни уряду і приходу команди Бідзіни Іванішвілі перейшла на викладацьку роботу, а згодом переїхала до України.

Від 5 листопада 2015 – керівник національної поліції України. До того працювала радником міністра МВС Арсена Авакова. 14 листопада 2016 року керівник Національної поліції України Хатія Деканоїдзе на брифінгу у Міністерстві внутрішніх справ України заявила про свій намір піти у відставку.

Після відставки з поста керівника Національної поліції України Деканоїдзе повернулась до Грузії і відновила грузинське громадянство, після чого була обрана до парламенту за списком «Єдиного національного руху».

Під час роботи керівником Нацполіції Деканоїдзе звинувачували у спробі вивести з-під відповідальності патрульного Олійника, що застрелив пасажира машини, яку переслідував.

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