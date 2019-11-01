Два автомобільні гіганти домовилися про злиття — ЗМІ



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У разі об'єднання нова компанія посяде четверту сходинку у списку найбільших автомобільних компаній.

Угода між корпораціями Fiat Chrysler та Peugeot створить підприємство із загальною ринковою вартістю майже $50 млрд

Автомобільні корпорації Fiat Chrysler та Peugeot вирішили оголосити про злиття.

Про це повідомляє ВВС.

«Угода між двома виробниками автомобілів створить підприємство із загальною ринковою вартістю майже $50 млрд (39,9 млрд. фунтів стерлінгів)», - йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, про злиття планується оголосити у четвер, 31 жовтня.

Старший аналітик фінансової компанії Morningstar Річард Гільгерт каже, що загальний обсяг проданих автомобілів PSA Group і Fiat Chrysler у 2018 році становить 8,7 мільйона одиниць.

У разі об'єднання нова компанія посяде четверту сходинку у списку найбільших автомобільних компаній.

У червні повідомлялося, що Fiat Chrysler вела переговори про злиття з Renault-Nissan-Mitsubishi, однак угоду так і не підписали.