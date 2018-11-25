Грузія заборонила в’їзд російському письменнику



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Віктор Єрофєєв Фото: ТАСС

В’їзд до Грузії заборонений росіянам, в чиїх закордонних паспортах є відмітки про відвідування Абхазії або Південної Осетії

Грузія заборонила в’їзд відомому російському письменнику Віктору Єрофєєву.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Письменник стверджує, що грузинські прикордонники ніяк не аргументували свої дії.

«На кордоні мені сказали, що у мене немає дозволу на відвідування Грузії. Начальник прикордонної зміни мені просто це пояснив, що таке є рішення. Чому і як? Сказав, що це не підлягає поясненню», – зазначив Єрофєєв.

При цьому він вказав на «нелогічність» дій грузинської сторони, оскільки в травні 2018 року він відвідував країну в якості почесного гостя місцевого кінофестивалю.

«Мої друзі грузинські здивовані з приводу цього рішення. Але я був раніше в Абхазії (у жовтні 2017 року, – ред.), мабуть, до них це якось долетіло. Можливо з інших якихось причин», – припустив Єрофєєв.

Зазначимо, що в’їзд до Грузії заборонений росіянам, в чиїх закордонних паспортах є відмітки про відвідування Абхазії або Південної Осетії.