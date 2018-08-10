Грузію протягом року відвідала рекордна кількість російських туристів



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Туристична галузь дала країні 2 млрд. доларів в 2017 році

Вперше за 12 років росіяни стали найчисельнішою групою туристів, яка відвідували Грузію.

Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

Так, лише за сім місяців цього року 892,5 тисяч росіян відвідали Грузію. Це на 22% більше ніж за той самий період 2017 року.

Причиною цьому в тому числі є збільшення вартості турів в Європу, починаючи із 2015 року.

Загалом же за перші сім місяців цього року Грузію відвідало 4,5 млн. іноземних туристів – порівняно із 2017 роком приріст склав 13%. В 2017 році Грузію при населенні в 3,7 млн. осіб відвідало 7,55 млн. туристів. Це принесло країні 2 млрд. доларів доходів.

Бюджет Грузії на 2018 рік складає 3,9 млрд. доларів.