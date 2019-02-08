Гуайдо попросив допомоги у Папи Римського



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Гуайдо нагадав про те, що понтифік Іван Павло II відвідував Венесуелу 25 років тому

Лідер венесуельської опозиції сказав, що був би радий прийняти Франциска в своїй країні

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо в ефірі телеканалу Sky TG24 звернувся до папи Римського Франциска з проханням допомогти у врегулюванні конфлікту в країні.

Гуайдо уточнив, що такі люди, як понтифік, можуть вплинути на проведення вільних виборів.

Політик також сказав, що був би радий прийняти Франциска в Венесуелі, і нагадав про те, що понтифік Іван Павло II відвідував країну 25 років тому.

Як відомо, раніше з проханням допомогти в налагодженні діалогу до папи Римського звернувся президент Венесуели Ніколас Мадуро.

Папа Римський Франциск не виключив посередництва Ватикану у кризі в Венесуелі, однак лише у тому випадку, якщо про це попросять обидві сторони.

Нагадаємо, у понеділок Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели визнали 15 країн ЄС. При цьому Італія заблокувала спільну позицію Європейського союзу про визнання лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом. Також до Італії приєдналася Словаччина.

Як відомо, Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі.

Джерело: Радіо Свобода