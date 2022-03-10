  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Харківщині загинув легендарний український воїн

    Останній пост Яшки Циганкова в Facebook був за день до смерті про Ізюм - На Харківщині загинув легендарний український воїн
    Останній пост Яшки Циганкова в Facebook був за день до смерті про Ізюм
    фото: Юрій Бутусов/Facebook

    Циганков був на війні з перших днів її початку

    На Харківщині у боях за Ізюм, 9 березня, загинув легендарний український воїн Яшка Циганков. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

    «Він знав, що буде війна, і він не сумнівався, що ми переможемо. І він віддав себе своєму народу», – написав Бутусов.

    Останній пост Яшки Циганкова в Facebook був за день до смерті про Ізюм. Він просив допомогти місту «гуманітаркою» і їжею.

    «Він точно був не з тих, хто боїться арти і авіації... Вкотре переконуюся, що кращі йдуть на небо першими, нам ще потрібно здобути в боротьбі таку нагороду... Побачимося незабаром...», – написав білоруський опозиціонер і доброволець Ян Мельников.

    Нагадаємо, у боях на Київщині загинув полковник Петро Горбатюк. Причиною смерті стало пряме влучання ворожої ракети. Також у повітряному бою загинув один з найкращих льотчиків-винищувачів у світі-український полковник Олександр Оксанченко. Він відволікав на себе ворожу авіацію.

    Теги: війна смерть журналіст Юрій Бутусов #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Харківщині загинув легендарний український воїн