На Харківщині загинув легендарний український воїн

Останній пост Яшки Циганкова в Facebook був за день до смерті про Ізюм

Циганков був на війні з перших днів її початку

На Харківщині у боях за Ізюм, 9 березня, загинув легендарний український воїн Яшка Циганков. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

«Він знав, що буде війна, і він не сумнівався, що ми переможемо. І він віддав себе своєму народу», – написав Бутусов.

Останній пост Яшки Циганкова в Facebook був за день до смерті про Ізюм. Він просив допомогти місту «гуманітаркою» і їжею.

«Він точно був не з тих, хто боїться арти і авіації... Вкотре переконуюся, що кращі йдуть на небо першими, нам ще потрібно здобути в боротьбі таку нагороду... Побачимося незабаром...», – написав білоруський опозиціонер і доброволець Ян Мельников.

Нагадаємо, у боях на Київщині загинув полковник Петро Горбатюк. Причиною смерті стало пряме влучання ворожої ракети. Також у повітряному бою загинув один з найкращих льотчиків-винищувачів у світі-український полковник Олександр Оксанченко. Він відволікав на себе ворожу авіацію.