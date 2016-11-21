Хакери зламали сервер Одеської юстиції

За даними кіберактивістів, у вільному доступі опинилися сотні гігабайт документів Мінюсту

Невідомі хакери зламали сервер Головного територіального управління юстиції в Одеській області. Про це у Facebook повідомив кіберактивіст під ніком Sean Brian Townsend, який є членом «Українського кіберальянсу», що протидіє російській агресії в Україні. За даними кіберактивіста, атака на сервер була здійснена через вразливість під



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За даними кіберактивістів, у вільному доступі опинилися сотні гігабайт документів Мінюсту

Невідомі хакери зламали сервер Головного територіального управління юстиції в Одеській області. Про це у Facebook повідомив кіберактивіст під ніком Sean Brian Townsend, який є членом «Українського кіберальянсу», що протидіє російській агресії в Україні.

За даними кіберактивіста, атака на сервер була здійснена через вразливість під назвою FileInclusion. У результаті атаки, сотні гігабайт документів Мін'юсту опинилися у відкритому доступі. Усі диски від C до F були доступні на читання і запис.

«Закривати вразливості пізно. Все, що могло трапитися - вже сталося. Сервер, а можливо і вся мережа управління юстиції в Одеській області повністю скомпрометований невідомими хакерами. Можливо двічі. Можливо російськими. Його потрібно негайно вимкнути і провести розслідування. Сайт лагодити марно, я впевнений, що це не єдина вразливість. Єдине, що можна і потрібно зробити - все вимкнути, забекапити в офлайні, відформатувати всі комп'ютери в мережі і побудувати її заново з нуля», - каже експерт.

За словами Sean Brian Townsend, перша реакція технічних спеціалістів управління почала спостерігатися через п’ять годин після публічних повідомлень про злам.

Станом на 12:20 суботи сайт управління на запити не відповідав.