У новообраному парламенті Молдови розповіли, коли збираються призначити уряд

Партія Санду отримала монобільшість у парламенті Молдови

Новий уряд у Молдові обіцяють сформувати до 10 серпня. Про це розповів під час ток-шоу на телеканалі TV8 обраний у парламент кандидат від пропрезидентської партії «Дія та солідарність» (PAS) Андрей Спину, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Я вважаю, що, швидше за все, до кінця липня в парламенті вже будуть обрані керівні органи, а на початку серпня у нас вже буде представлений новий уряд», – сказав Спину.

Він пояснив, що може бути призначена позачергова сесія, щоб у найкоротший час були здійсненні призначення.

Як відомо, Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 100% бюлетенів на дострокових парламентських виборах. Згідно з попередніми підрахунками, перемогла партія чинної президентки Маї Санду «Дія і солідарність» (PAS), яка набрала 52,80% голосів виборців.

Нагадаємо, президент Зеленський осоромився з привітанням президентки Молдови. Згодом Зеленський провів телефонну розмову з главою Молдови Маєю Санду. У ході бесіди Зеленський привітав колегу з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту країни.