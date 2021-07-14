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    У новообраному парламенті Молдови розповіли, коли збираються призначити уряд

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    Новообраний депутат від пропрезидентської партії &laquo;Дія та солідарність&raquo; (PAS) Андрей Спину - У новообраному парламенті Молдови розповіли, коли збираються призначити уряд
    Новообраний депутат від пропрезидентської партії «Дія та солідарність» (PAS) Андрей Спину
    Фото: newsmaker.md

    Партія Санду отримала монобільшість у парламенті Молдови

    Новий уряд у Молдові обіцяють сформувати до 10 серпня. Про це розповів під час ток-шоу на телеканалі TV8 обраний у парламент кандидат від пропрезидентської партії «Дія та солідарність» (PAS) Андрей Спину, повідомляє кореспондент «Главкома».

    «Я вважаю, що, швидше за все, до кінця липня в парламенті вже будуть обрані керівні органи, а на початку серпня у нас вже буде представлений новий уряд», – сказав Спину.

    Він пояснив, що може бути призначена позачергова сесія, щоб у найкоротший час були здійсненні призначення.

    Як відомо, Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 100% бюлетенів на дострокових парламентських виборах. Згідно з попередніми підрахунками, перемогла партія чинної президентки Маї Санду «Дія і солідарність» (PAS), яка набрала 52,80% голосів виборців.

    Нагадаємо, президент Зеленський осоромився з привітанням президентки Молдови. Згодом Зеленський провів телефонну розмову з главою Молдови Маєю Санду. У ході бесіди Зеленський привітав колегу з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту країни.

    Читайте також статтю: Пас від PAS. Чи змінить Молдову монобільшість Санду?
    Теги: Молдова уряд парламент Майя Санду
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    У новообраному парламенті Молдови розповіли, коли збираються призначити уряд