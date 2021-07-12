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    Зеленський осоромився з привітанням президентки Молдови

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    Володимир Зеленський провокативно привітав президентку Молдови&nbsp;Маю Санду з перемогою на виборах - Зеленський осоромився з привітанням президентки Молдови
    Володимир Зеленський провокативно привітав президентку Молдови Маю Санду з перемогою на виборах
    Фото з відкритих джерел

    У Twitter Володимира Зеленського з’явився ляп щодо виборів у Молдові

    На офіційній Twitter-сторінці президента Володимира Зеленського з’явився ляп щодо виборів у Молдові.

    «Щиро вітаю колегу, президентку Молдови Маю Санду, із переконливою перемогою демократичних проєвропейських політичних сил, зокрема партії «Дія та солідарність», на парламентських виборах!», – йдеться в повідомленні.

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    «Зокрема»? А друга демократична проєвропейська – це комуняки Молдови? Чи Шор?», – обурився у Facebook конфузом президента редактор сайту «Європейська правда» Сергій Сидоренко.

    Його також підтримала депутатка від «Євросолідарності» Ірина Геращенко.

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    «Всі, хто хоч трохи цікавляться зовнішньою політикою і ситуацією в Молдові, чудово знають, що єдиною проєвропейською політичною силою, яка пройшла до молдовського парламенту, є партія Маї Санду. Без всяких «зокрема», – написала Геращенко у Facebook.

    Як відомо, Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 100% бюлетенів на дострокових парламентських виборах. Згідно з попередніми підрахунками, перемогла партія чинної президентки Маї Санду «Дія і солідарність» (PAS), яка набрала 52,80% голосів виборців.

    Читайте також статтю: Пас від PAS. Чи змінить Молдову монобільшість Санду?
    Теги: Молдова Ірина Геращенко партії політика скандал Володимир Зеленський Україна президент Майя Санду
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    Зеленський осоромився з привітанням президентки Молдови