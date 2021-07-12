Зеленський осоромився з привітанням президентки Молдови

Володимир Зеленський провокативно привітав президентку Молдови Маю Санду з перемогою на виборах

У Twitter Володимира Зеленського з’явився ляп щодо виборів у Молдові

На офіційній Twitter-сторінці президента Володимира Зеленського з’явився ляп щодо виборів у Молдові.

«Щиро вітаю колегу, президентку Молдови Маю Санду, із переконливою перемогою демократичних проєвропейських політичних сил, зокрема партії «Дія та солідарність», на парламентських виборах!», – йдеться в повідомленні.

«Зокрема»? А друга демократична проєвропейська – це комуняки Молдови? Чи Шор?», – обурився у Facebook конфузом президента редактор сайту «Європейська правда» Сергій Сидоренко.

Його також підтримала депутатка від «Євросолідарності» Ірина Геращенко.

«Всі, хто хоч трохи цікавляться зовнішньою політикою і ситуацією в Молдові, чудово знають, що єдиною проєвропейською політичною силою, яка пройшла до молдовського парламенту, є партія Маї Санду. Без всяких «зокрема», – написала Геращенко у Facebook.

Як відомо, Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 100% бюлетенів на дострокових парламентських виборах. Згідно з попередніми підрахунками, перемогла партія чинної президентки Маї Санду «Дія і солідарність» (PAS), яка набрала 52,80% голосів виборців.