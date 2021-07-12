Зеленський поговорив із Санду після конфузу з привітанням

У ході бесіди Зеленський привітав колегу з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту країни

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Молдови Маєю Санду.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, в ході бесіди Зеленський привітав колегу з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту країни.

Зеленський висловив упевненість, що переконлива перемога демократичних проєвропейських сил на виборах у Молдові відкриває шлях до реалізації програми амбітних внутрішніх перетворень, створює умови для активізації двосторонніх відносин у всіх напрямках.

При цьому український президент висловив переконання, що Україна і Молдова будуть ще ефективніше координувати свої дії на шляху євроінтеграції. Зокрема, в контексті діяльності «асоційованого тріо» за участю України, Молдови та Грузії.

Крім того, Зеленський підтвердив запрошення Санду взяти участь у саміті Кримської платформи та урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України в серпні 2021 року.

Нагадаємо, Зеленський осоромився з привітанням президентки Молдови.

Як відомо, Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 100% бюлетенів на дострокових парламентських виборах. Згідно з попередніми підрахунками, перемогла партія чинної президентки Маї Санду «Дія і солідарність» (PAS), яка набрала 52,80% голосів виборців.