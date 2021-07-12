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    Зеленський поговорив із Санду після конфузу з привітанням

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    Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Маєю Санду - Зеленський поговорив із Санду після конфузу з привітанням
    Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Маєю Санду
    Фото: president.gov.ua

    У ході бесіди Зеленський привітав колегу з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту країни

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Молдови Маєю Санду.

    Як повідомляє пресслужба Офісу президента, в ході бесіди Зеленський привітав колегу з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту країни.

    Зеленський висловив упевненість, що переконлива перемога демократичних проєвропейських сил на виборах у Молдові відкриває шлях до реалізації програми амбітних внутрішніх перетворень, створює умови для активізації двосторонніх відносин у всіх напрямках.

    При цьому український президент висловив переконання, що Україна і Молдова будуть ще ефективніше координувати свої дії на шляху євроінтеграції. Зокрема, в контексті діяльності «асоційованого тріо» за участю України, Молдови та Грузії.

    Крім того, Зеленський підтвердив запрошення Санду взяти участь у саміті Кримської платформи та урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України в серпні 2021 року.

    Нагадаємо, Зеленський осоромився з привітанням президентки Молдови.

    Як відомо, Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 100% бюлетенів на дострокових парламентських виборах. Згідно з попередніми підрахунками, перемогла партія чинної президентки Маї Санду «Дія і солідарність» (PAS), яка набрала 52,80% голосів виборців.

    Читайте також статтю: Пас від PAS. Чи змінить Молдову монобільшість Санду?
    Теги: Молдова політика Володимир Зеленський Україна президент Майя Санду
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    Зеленський поговорив із Санду після конфузу з привітанням