Пас від PAS. Чи змінить Молдову монобільшість Санду?

Політична криза у Молдові має давню історію, і простою зміною влади розбіжності у суспільстві розв'язати буде складно.

Як і очікувалося, після попереднього підрахунку голосів на дострокових парламентських виборах, які відбулися у Молдові 11 липня, пропрезидентська сила «Дія та солідарність» (PAS) здобула найбільшу підтримку виборців.

Це дозволить президентці Майї Санду сформувати у новому парламенті монобільшість і повноцінно реалізувати свою політику, не озираючись на думку партнерів.

Однак, не всі в Молдові вірять у те, що повнота влади однієї партії гарантуватиме швидкий результат, який відчують на собі прості громадяни. Подробиці – у матеріалі «Главкома».

Переможний пас

Громадяни Молдови обирали депутатів для нового парламенту серед 23 партій. Однак запекла боротьба, як і очікували, точилася серед двох головних опонентів – між пропрезидентською партією «Дія та солідарність» та блоком соціалістів та комуністів ПСРМ-ПКРМ, який сформував колишній проросійський лідер республіки Ігор Додон та ще один «екс», комуніст Володимир Воронін.

Також місця у новому складі парламенту експерти пророкували партії «Шор», лідер якої Ілан Шор перебуває в Ізраїлі, ховаючись від молдовського правосуддя. Так само шанси мав і «Блок Ренато Усатого», який несподівано на президентських виборах підтримав Майю Санду, хоча завжди грав на боці проросійського електорату.

Утім, серед «менших» партнерів тільки «шорівцям» вдалося подолати прохідний бар’єр.

Отже, орієнтовно зі 101 депутата 63 мандати матимуть депутати партії Санду, 32 – соціалісти та комуністи й ще 6 – депутати від партії «Шор». Цікаво, що за історію усіх молдовських виборів до парламенту лише за президентства Вороніна існувала абсолютна підтримка в парламенті.

«Виграш тут полягає у тому, що PAS треба або монобільшість, або проєвропейські партнери у коаліції. Будь-яка інша коаліція для них стане фатальною. У молдован від цього вибухнуть мізки. І не тільки у молдован. Але перед ними (перед командою PAS - Главком) стоять великі виклики, враховуючи, що це ще й молода партія. Та й сама Санда, хоча вона вже не керує партією, вона завжди була несистемною. Тому те, що партія молода, а я б сказав, надто молода – це інколи насторожує», – пояснює молдовський експерт, виконавчий директор інституту IPIS Вадим Пистринчук.

Монобільшість в умовах Молдови може стати, як бомбою уповільненої дії (Фото: AP)

Нова влада – нові ризики

Сценарій, за яким Санду сформує монобільшість, розглядали як найімовірніший. Саме тому, PAS-івці не утворювали ніяких блоків та союзів із партнерськими партіями, які доклалися до того, щоб «Дія та солідарність» прийшла до влади. І попри те, що такий розклад підняв ставки для пропрезидентської сили – щонайменше, їм вдалося добитися монополії на правому фланзі, вибивши з гри Андрея Нестасє та його «Платформу ДА».

Однак, падіння для пропрезидентської партії може бути болючим, оскільки реальна влада вимагає реальної відповідальності, яку доведеться взяти на себе, і залишатися в опозиції, імітуючи діяльність та звинувачуючи політичних опонентів більше не вдасться. Хоча сама система влади просто ідеальна для того, щоб політики роками переливали з пустого в порожнє. Пиструнчук відзначає, що у Молдові уважно спостерігали за «американськими гірками навколо монобільшості Зеленського і ми боялися, що в нас це могло повторитися», – зазначає експерт.

Крім того, ситуацію ускладнює і реальний стан справ у Республіці Молдова – це і виснаження після пандемії, і наслідки затяжного протистояння між політичними кланами.

«У нас рік був тимчасовий уряд, ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Країна абсолютно без резервного фонду – все пішло на вибори. По-друге, пандемія, яка сильно вдарила по країні, й у такій ситуації хто б не був при владі отримає антирейтинг та почне падати. Тому я вважаю, що вони протримаються рік і це досить небезпечна ситуація», – пояснив Лісневський

На його думку, політична криза у Молдові має давню історію і простою зміною влади розбіжності у суспільстві розв'язати буде складно: «Спочатку це було протистояння між ЛДПМ та Плахотнюком, потім це переросло у протистояння між Санду та Додоном, тому криза швидко не завершиться».

Отже, монобільшість в умовах Молдови може стати як бомбою уповільненої дії, так і потужним каталізатором змін.

орієнтовно зі 101 депутата 63 мандати матимуть депутати партії Санду, 32 – соціалісти та комуністи й ще 6 – депутати від партії «Шор» (фото з відкритих джерел)

Симптом недовіри

Ще один виклик, що постає перед новою молдовською владою – це відсутність кваліфікованих кадрів та підбір команди за принципом особистих відносин. З одного боку, це політизує саму партію, з іншого - створює кадровий голод навколо центрів ухвалення рішень.

«У PAS є величезний дефіцит людей, бо одні й ті ж самі люди у Раді безпеки, вони ж робили кампанії, вони ж пішли у парламент. Мені навіть це депутати у PAS говорили, що їхні списки дуже заполітизовані. Серед них панує велика недовіра, всередині партії розпочалася гостра конкуренція. «Дія та солідарність» вже зіштовхнулася з внутрішніми конфліктами, подробиці яких особливо не розголошують. У майбутньому навколо себе формуватимуть інтереси той же (Міхай) Папшой, той же (Серджіу) Литвиненко», – розповідає «Главкому» політтехнолог Ян Лісневський.

Враховуючи нові прогнози, які роблять експерти, наступним часом «Х» стане період формування уряду і те, як нова команда впорається з новими випробуваннями. Це визначить її можливості та резистентність у період трансформацій, який вони обіцяють своїм громадянам.

Маріанна Присяжнюк, для «Главкома»