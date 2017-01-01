Харківський аеропорт відновлює співпрацю з Wizz Air

Перші рейси з Харкова авіакомпанія відкриє вже у наступному році

Найбільший лоукост авіаперевізник Центральної та Східної Європи, Wizz Air повертається до міжнародного аеропорту «Харків». Як відомо, авіакомпанія припинила польоти до Харкова у 2014 році. Про відновлення співпраці стало відомо 27 листопада із заяви менеджера з комунікацій Wizz Air Соріни Ратц, передають Українські новини.



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Перші рейси з Харкова авіакомпанія відкриє вже у наступному році

Найбільший лоукост авіаперевізник Центральної та Східної Європи, Wizz Air повертається до міжнародного аеропорту «Харків». Як відомо, авіакомпанія припинила польоти до Харкова у 2014 році.

Про відновлення співпраці стало відомо 27 листопада із заяви менеджера з комунікацій Wizz Air Соріни Ратц, передають Українські новини.

«Сьогодні ми раді поділитися прекрасними новинами з нашими українськими пасажирами – наші літаки починають літати з Харкова, - повідомила вона. - Ми також відкриваємо ще 5 напрямків у 2018 році. Вся команда Wizz Air із нетерпінням чекає того моменту, коли ми зможемо вітати наших пасажирів на борту літаків однією з наймолодших авіакомпаній в Європі. Ми також будемо прагнути розширювати мережу рейсів з України по всій Європі».

Володимир Васильченко, генеральний директор міжнародного аеропорту «Харків» (керуюча компанія «Нью Системс АМ» групи DCH Олександра Ярославського) підкреслив, що для харківського аеропорту ця співпраця дуже важлива, оскільки буде сприяти подальшому розширенню маршрутної мережі та створення додаткових можливостей для пасажирів завдяки низьким цінам на авіаперевезення.

«Ми дуже раді розширенню географії регулярних польотів в європейському напрямку, традиційно будемо забезпечувати високі стандарти обслуговування та комфорт для наших партнерів і пасажирів», - сказав Васильченко.

Перші рейси з Харкова авіакомпанія відкриє вже у наступному році. З квітня 2018 року Wizz Air почне літати з харківського аеропорту в Дортмунд (Німеччина) по четвергах і неділях, а з червня - в Катовіце (Польща) по середах і п'ятницях. Ціна квитків буде від 869 гривень та від 579 гривень відповідно. В цілому, у 2018 році заплановано відкриття 8 нових маршрутів з 3 українських аеропортів, що не лише розширить можливості вибору маршрутів, але і дозволить пасажирам, що вирушають з міжнародного аеропорту «Харків», суттєво економити на авіаподорожах.

Нагадаємо, що міжнародний аеропорт «Харків» був реконструйований групою DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки «першої столиці» до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012), разом з іншими ключовими міськими об'єктами. Загальний обсяг інвестицій бізнесмена в проект, включаючи в т. ч. будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склав 107,2 млн доларів. Згідно з рейтингом ACI EUROPE (Міжнародна рада аеропортів), "Харків" увійшов до числа європейських аеропортів, що продемонстрували найбільше зростання пасажиропотоку за 2016 рік. Міжнародний аеропорт «Харків» увійшов в 4-ю групу досліджених об'єктів (аеропорти з пасажиропотоком до 5 млн осіб) із показником +60,1% порівняно з показниками попереднього року.