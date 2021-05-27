Багато лаявся. У Харкові затримали блогера, який викривав та ображав поліцейських

За фактом дій і висловлювань блогера відкрили кримінальне провадження

У Харкові правоохоронці затримали блогера, який заради відео лаяв та принижував патрульних поліцейських. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Андрій Рубель.

«Нецензурна лайка, хамство, образи у бік патрульних – такий спосіб спілкування з поліцейськими обрав для себе 35-літній харків’янин. Йому доведеться відповісти за неповагу до правоохоронців. Як керівник Головного управління Національної поліції в Харківській області, не збираюся терпіти таке ставлення до наших поліцейських. По-перше, це порушення чинного законодавства. По-друге, з презирством ставлюся до тих, хто хоче піднятися, принижуючи інших», – написав Рубель.

Він додав, що за фактом дій і висловлювань блогера відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 ККУ (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Рубель наголосив, що справа обов’язково дійде до суду.

Як повідомляють у Телеграм-каналах, присвячених Харкову, йдеться про блогера, відомого як Mister XAM. Його затримання відбулося на пр. Ландау ввечері 26 травня. Правоохоронці, у тому числі з підрозділу патрульної поліції особливого призначення «Схід», зупинили машину блогера та затримали його.

Тим часом, раніше харківські патрульні притягли до відповідальності водія, який грубо порушував правила дорожнього руху та громадський порядок, прив’язавши до автівки конструкцію з килимом, на якій сиділи двоє пасажирів у костюмах з казки про Аладдіна.

«Водій Honda грубо порушував правила дорожнього руху, а саме перевозив двох пасажирів поза салоном автомобіля на самовільно виготовленій конструкції. Ще двоє пасажирів, перебуваючи у відкритому багажнику автомобіля, знімали це на мобільний телефон», – розповіли у поліції.

На водія склали адмінпостанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування водієм та пасажирами засобами пасивної безпеки), ч. 1 ст. 122 (Порушення правил перевезення пасажирів та вантажів), а також адмінпротокол за ст. 173 (Грубе порушення громадського порядку та спокою громадян).