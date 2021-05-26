У центрі Києва чоловік приймав ванну на проїжджій частині (відео)

Зважаючи на те, що на причепі розміщений номерний знак з назвою однієї із служб таксі, можна припустити, що це були зйомки реклами

Зважаючи на те, що на причепі розміщений номерний знак з назвою однієї із служб таксі, можна припустити, що це були зйомки реклами

У Києві помітили чоловіка, який приймав ванну у центрі міста

У Києві невідомий чоловік приймав ванну, облаштовану в причепі припаркованого автомобіля, прямо посеред дороги на вулиці Саксаганського.

Відео курйозного інциденту опублікував в Instagram Артем Кейбал.

Причіп був повністю переобладнаний під ванну кімнату: в ньому були радіатор, тумбочки, полиця з вазоном, ванна з душем і унітаз. Поруч з причепом стояла поліцейська машина.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Артем Кейбал (@a.keybal)

Зважаючи на те, що на причепі розміщений номерний знак з назвою однієї із служб таксі, можна припустити, що це були зйомки реклами.