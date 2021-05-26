У центрі Києва чоловік приймав ванну на проїжджій частині (відео)
У Києві помітили чоловіка, який приймав ванну у центрі міста
У Києві невідомий чоловік приймав ванну, облаштовану в причепі припаркованого автомобіля, прямо посеред дороги на вулиці Саксаганського.
Відео курйозного інциденту опублікував в Instagram Артем Кейбал.
Причіп був повністю переобладнаний під ванну кімнату: в ньому були радіатор, тумбочки, полиця з вазоном, ванна з душем і унітаз. Поруч з причепом стояла поліцейська машина.
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Зважаючи на те, що на причепі розміщений номерний знак з назвою однієї із служб таксі, можна припустити, що це були зйомки реклами.