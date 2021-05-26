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    У центрі Києва чоловік приймав ванну на проїжджій частині (відео)

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    Зважаючи на те, що на причепі розміщений номерний знак з назвою однієї із служб таксі, можна припустити, що це були зйомки реклами - У центрі Києва чоловік приймав ванну на проїжджій частині (відео)
    Зважаючи на те, що на причепі розміщений номерний знак з назвою однієї із служб таксі, можна припустити, що це були зйомки реклами
    Скріншот з відео

    У Києві помітили чоловіка, який приймав ванну у центрі міста

    У Києві невідомий чоловік приймав ванну, облаштовану в причепі припаркованого автомобіля, прямо посеред дороги на вулиці Саксаганського.

    Відео курйозного інциденту опублікував в Instagram Артем Кейбал.

    Причіп був повністю переобладнаний під ванну кімнату: в ньому були радіатор, тумбочки, полиця з вазоном, ванна з душем і унітаз. Поруч з причепом стояла поліцейська машина.

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    Допис, поширений Артем Кейбал (@a.keybal)

    Зважаючи на те, що на причепі розміщений номерний знак з назвою однієї із служб таксі, можна припустити, що це були зйомки реклами.

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    Теги: таксі Київ дороги автомобіль
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    У центрі Києва чоловік приймав ванну на проїжджій частині (відео)