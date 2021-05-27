Боротьба з «автохамами». Бульвар у центрі Києва став безпечним для пішоходів

Бульвар на вулиці Антоновича захищають 44 делініатори

Проблему хаотичного паркування на бульварній зоні вулиці Антоновича вирішено завдяки новій схемі організації дорожнього руху. Ідеться про ділянку, що пролягає від вулиці Саксаганського до парку імені Тараса Шевченка.

Бульварна частина вулиці Антоновича стала комфортною та безпечною для пішоходів. Цьому перешкоджали припарковані всупереч правилам автомобілі в розривах на бульварі та на нерегульованих пішохідних переходах, що поруч.

Тепер бульвар на вулиці Антоновича захищають 44 делініатори.

КП «Центр організації дорожнього руху» з боків двох технологічних проїздів встановив делініатори та відокремив нерегульовані пішохідні переходи, які перетинають бульвар, від проїжджої частини.

Як раніше зазначав заступник голови КМДА Костянтин Усов, такі заходи здійснюватимуть на всіх вулицях Києва, де прохід та проїзд наразі ускладнюються через стихійне паркування.

Нагадаємо, у квітні на вулиці Костьольній у Києві запровадили нову схему організації дорожнього руху. Щоб припинити хаотичне паркування, яке заважало проїзду спецтранспорту та приватних автомобілів, встановили делініатори.

Також з початку 2021 року, щоб унеможливити хаотичне паркування, фахівці Центру організації дорожнього руху впровадили нові схеми організації дорожнього руху з делініаторами на вул. Паторжинського, Зоологічній та Ризькій.