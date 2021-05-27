Влада Харкова збирається через суд повернути російській мові статус регіональної

Міськрада Харкова оскаржить скасування статусу російської як регіональної мови, адже «нею говорять 80% харків’ян»

Харківські юристи готують апеляційну скаргу

Харківська міська рада подасть апеляцію на рішення суду про визнання недійсним рішення, яке надавало російській мові статус регіональної у місті.

Про це повідомив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, інформує пресслужба міськради.

За його словами, юристи готують апеляційну скаргу.

«Ми визнаємо українську мову державною, проводимо засідання виконкомів і сесії українською мовою. Але майже 80% харків'ян говорять російською, і їхнє право спілкуватися тією мовою, якою їм зручно», – повідомив Терехов.

Нагадаємо, напередодні Харківський окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення Харківської міської ради від 2012 року про надання російській мові статусу регіональної.

До суду в 2018 році звернувся виконувач обов’язків керівника Харківської місцевої прокуратури №1 з позовом, в якому просив його визнати нечинним рішення Харківської міської ради від 20 липня 2012 року.

Суд звернув увагу на те, що закон «Про закони державної мовної політики», на основі якого діяла міська рада, був визнаний неконституційним у 2018 році. Відтак рішення міської ради визнане протиправним та нечинним.

До слова, нещодавно Миколаївська міськрада не змогла забрати в російської мови статус регіональної.

Тим часом, Кабінет міністрів схвалив прийняття Концепції державної програми щодо розвитку і функціонування української мови

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