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    У Харкові оштрафували водія, який катав по вулицях «Аладдіна» на килимі

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    На &laquo;килимі-літаку&raquo; катався харків'янин Денис Повєткін - У Харкові оштрафували водія, який катав по вулицях «Аладдіна» на килимі

    На «килимі-літаку» катався харків'янин Денис Повєткін

    Фото: instagram.com/den_povetkin

    Молодий блогер вирішив зняти на відео, як він їде катається дорогами Харкова на килимі

    Харківські патрульні притягли до відповідальності водія, який грубо порушував правила дорожнього руху та громадський порядок, прив’язавши до автівки конструкцію з килимом, на якій сиділи двоє пасажирів у костюмах з казки про Аладдіна.

    Як повідомляє обласна поліція, патрульні помітили порушників у понеділок на проспекті Науки.

    «Водій Honda грубо порушував правила дорожнього руху, а саме перевозив двох пасажирів поза салоном автомобіля на самовільно виготовленій конструкції. Ще двоє пасажирів, перебуваючи у відкритому багажнику автомобіля, знімали це на мобільний телефон», – розповіли у поліції.

    На водія склали адмінпостанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування водієм та пасажирами засобами пасивної безпеки), ч. 1 ст. 122 (Порушення правил перевезення пасажирів та вантажів), а також адмінпротокол за ст. 173 (Грубе порушення громадського порядку та спокою громадян).

    У поліції наголосили, що такі забавки можуть вартувати життя та здоров’я людей.

    Відомо, що на «килимі-літаку» катався харків'янин Денис Повєткін. У Instagram Повєткін вказує, що він блогер з Харкова.

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    Допис, поширений Денис Поветкин (@den_povetkin)

    До слова, біля станції метро в Києві розгулював олень з нашийником (відео).

    Теги: Харків Національна поліція України штраф водій ПДР
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