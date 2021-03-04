Харківського депутата виключили з фракції «Євросолідарності» за відмову виступати державною мовою

За підсумками зборів депутата вирішили виключити з фракції за порушення закону про мову

Депутата Харківської обласної ради Олександра Дорошенка виключили з фракції Євросолідарність після того, як він відмовився розмовляти українською мовою під час сесії 4 березня. Про це повідомляє пресслужба обласного осередку партії у Facebook.

За підсумками зборів депутата вирішили виключити з фракції за порушення закону про мову через «відсутність аргументованих пояснень і розбіжності ідеологічних засад між Дорошенком і партією».

Олександр Дорошенко виступав під час розгляду питання про виконання програми соцекономрозвитку. Колеги попросили його говорити українською, але той відмовився.

У своєму Facebook депутат пояснив, що розхвилювався, тому що вперше виступав з трибуни, і попросив вибачення у громади і колег по фракції: «Розхвилювався, тому виступав російською мовою і не зміг донести свою думку українською, хоча до того, виступаючи з місця, завжди доносив свою позицію українською. Хочу вибачитися за це перед громадою, а також перед своїми колегами по партії «Європейська солідарність». Моя реакція на зауваження колег мала бути іншою».

Також Дорошенко пообіцяв, що буде частіше використовувати українську і працюватиме над розширенням українського простору на Слобожанщині.

Нагадаємо, напередодні мовний скандав стався в Одесі. Там, у магазин на вулиці Рішельєвській зайшли чоловік і жінка і зажадали обслужити їх російською мовою. Однак продавець відмовилася. Тоді чоловік вирішив написати скаргу в книзі скарг і пропозицій. В цей час жінка продовжувала обурюватися. «Ця теляча мова. Якби ми з вами жили по-людськи, то, мабуть, домовилися б, як усі нормальні люди», – сказала вона.

У відповідь працівниця магазину сказала, що відвідувачка може розмовляти тією мовою, яка їй зручна, і ніхто не змушує її говорити українською. Натомість жінка почала розпитувати працівницю закладу, чи знає вона історію Одеси.