ХДС/ХСС намагається переконати соціал-демократів підтримати «велику коаліцію»

Мартін Шульц проводить агітацію за домовленість в Дортмунді

Армін Лащет, який очолює найбільшу федеральну землю ФРН Північний Рейн-Вестфалія, заявив в понеділок про те, що в попередній документ про умови формування «великої коаліції» між ХДС/ХСС і СДПН будуть іще вноситися відповідні зміни під час коаліційних переговорів. При цьому, за його словами, формальні переговори щодо створення правлячої



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Армін Лащет, та Ангела Меркель

Мартін Шульц проводить агітацію за домовленість в Дортмунді

Армін Лащет, який очолює найбільшу федеральну землю ФРН Північний Рейн-Вестфалія, заявив в понеділок про те, що в попередній документ про умови формування «великої коаліції» між ХДС/ХСС і СДПН будуть іще вноситися відповідні зміни під час коаліційних переговорів.

При цьому, за його словами, формальні переговори щодо створення правлячої коаліції не почнуться із нуля, а будуть спиратися на 13 пунктів, які було погоджено під час переговорів минулого тижня. Ніхто не буде, як сказав Лащет, іти по принципу «Лише сформуйте уряд і припиніть нескінченні переговори» як часто говорять звичайні німці. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Після досягнення відповідної попередньої домовленості щодо умов формування коаліції керівництво СДПН намагається переконати рядових членів підтримати домовленість. В тому числі наголос робиться на тому, що домовленість передбачає зменшення податкового навантаження на домогосподарства із доходом нижче середнього, які є традиційним електоратом соціал-демократів.

Агітацію підтримати домовленість із ХДС/ХСС очільник СДПН Мартін Шульц в понеділок проводить в Дортмунді. Делегати із цього міста мають до 25% голосів, коли 21 січня в неділю соціал-демократи вирішуватимуть чи підтримати домовленість із консерваторами і правоцентристами. Однак навіть у випадку отримання згоди Мартін Шульц пообіцяв кінцеву коаліційну угоду із ХДС/ХСС поставити на голосування всіх 443 тисяч членів партії. При цьому спроби наблизити домовленість іще більше до вимог СДПН у випадку потреби можуть наштовхнутися на опозицію ХСС.