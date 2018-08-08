Херсон потерпає від смороду через розкидані відходи птахофабрики



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Нестерпний сморід викликаний відходами птахівництва, вивезеними на поле неподалік міста

У всіх районах Херсона в повітрі наразі відчувається сморід. Він викликаний відходами птахівництва, вивезеними на поле недалеко від міста, повідомляє з посиланням на Херсонську облдержадміністрацію Укрінформ.

«7 серпня отримані численні скарги громадян з усіх районів Херсона на сморід у повітрі. Оперативною групою ГУ ДСНС попередньо виявлено джерело забруднення у вигляді вивезених на поле відходів птахівництва за межами об'їзної дороги в районі села Музиківка Білозерського району. Відходи вивантажені на поле на площі довжиною майже кілометр. А вітер, що дме саме звідти в напрямку Херсона, приносить сморід в місто», - розповіли в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА.

Звідки саме з'явилися ці відходи на полі, ще не встановлено. Однак, як зазначають у департаменті, вони можуть бути вивезені з розташованої в Білозерському районі потужної птахофабрики.

«З огляду на таку велику кількість відходів на полі, більше їм нізвідки взятися там, як з птахофабрики», - заявили в ОДА.