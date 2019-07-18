Херсонська облдержадміністрація запустила «Губербот»



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Юрій Гусєв

В «Губерботі» можна буде швидко довідатись різну актуальну довідкову інформацію

У Херсонській області запустили систему комунікації з керівництвом регіону під назвою «Губербот».

Про це голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв написав 18 липня у Facebook.

«Сьогодні ми запускаємо ще один унікальний пілотний проект в Херсонській області. Це нова революційна система комунікацій ГуберБот. Протягом першого місяця ми у тестовому режимі ГуберБот на Telegram. Пізніше - це буде на інших комунікаційних платформах», - повідомив Гусєв.

Також Гусєв пояснив, що в «Губерботі» можна буде швидко довідатись різну актуальну довідкову інформацію, залишити пропозиції голові ОДА або її структурним підрозділам, залишити скаргу.

«І це можливість побудувати ефективний швидкий зворотний зв'язок», - зазначив голова Херсонської ОДА.

Гусєв наголосив, що цю платформу постараються запустити в максимально можливій кількості месенджерів, де дозволяють технічні можливості.

Джерело: Інтерфакс-Україна