  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Херсонська облдержадміністрація запустила «Губербот»

    • Розсилка
    Юрій Гусєв - Херсонська облдержадміністрація запустила «Губербот»
    Юрій Гусєв

    В «Губерботі» можна буде швидко довідатись різну актуальну довідкову інформацію

    У Херсонській області запустили систему комунікації з керівництвом регіону під назвою «Губербот».

    Про це голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв написав 18 липня у Facebook.

    «Сьогодні ми запускаємо ще один унікальний пілотний проект в Херсонській області. Це нова революційна система комунікацій ГуберБот. Протягом першого місяця ми у тестовому режимі ГуберБот на Telegram. Пізніше - це буде на інших комунікаційних платформах», - повідомив Гусєв.

    Також Гусєв пояснив, що в «Губерботі» можна буде швидко довідатись різну актуальну довідкову інформацію, залишити пропозиції голові ОДА або її структурним підрозділам, залишити скаргу.

    «І це можливість побудувати ефективний швидкий зворотний зв'язок», - зазначив голова Херсонської ОДА.

    Гусєв наголосив, що цю платформу постараються запустити в максимально можливій кількості месенджерів, де дозволяють технічні можливості.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Читайте також
    Херсонщина інтернет чиновник технології Херсон Facebook Telegram соціальні мережі Юрій Гусєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ