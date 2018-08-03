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    «Хлопець-Зомбі», який знявся у кліпі Леді Гаги, покінчив із собою

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    <span>&laquo;Хлопець-Зомбі&raquo; пішов з життя</span><br /><br /> - «Хлопець-Зомбі», який знявся у кліпі Леді Гаги, покінчив із собою
    Фото: Кадр з відео Lady Gaga - Born This Way
    «Хлопець-Зомбі» пішов з життя

    Дженесту було 32 роки

    Модель Рік Дженест, відомий як «Хлопець-Зомбі» (Zombie Boy), покінчив із собою. Про це повідомляє Le Journal de Montreal з посиланням на поліцію.

    Відзначається, що Дженесту було 32 роки.

    Крім того, про смерть моделі повідомила американська співачка Леді Гага, яка працювала з Дженесту під час зйомок кліпу.

    «Самогубство друга Ріка Дженеста, Хлопця-Зомбі, більш ніж спустошливе. Ми повинні більше працювати над тим, щоб змінити культуру, вивести психічне здоров'я на перший план, і зняти стигму про те, що це не можна обговорювати. Якщо ви страждаєте, покличте друга або члена сім'ї вже сьогодні. Ми повинні берегти один одного», - написала вона в Twitter.

     Рік Дженест (англ. Rick Genestнар. 7 серпня 1985 року,  ШатогеКвебекКанада)  — модель з Канади, народився в Монреалі, відомий за прізвиськом Хлопець-Зомбі (англ. Zombie Boy) через татуювання всього тіла у вигляді скелета людини.

    Рік виріс у передмісті Монреаля. В дитинстві у нього діагностували пухлину мозку, яку видалили, коли Рікові виповнилося 15 років. Він не сподівався, що житиме й уже готувався померти.

    Перше татуювання Рік зробив у 16 років. Захоплення мистецтвом татуювання поглинуло Ріка, він почав витрачати тисячі доларів, щоб прикрасити своє тіло. Ідея зробити з себе зомбі виникла через любов до фільмів жахів.

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