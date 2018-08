«Хлопець-Зомбі», який знявся у кліпі Леді Гаги, покінчив із собою

Дженесту було 32 роки

Модель Рік Дженест, відомий як «Хлопець-Зомбі» (Zombie Boy), покінчив із собою. Про це повідомляє Le Journal de Montreal з посиланням на поліцію.

Відзначається, що Дженесту було 32 роки.

Крім того, про смерть моделі повідомила американська співачка Леді Гага, яка працювала з Дженесту під час зйомок кліпу.

«Самогубство друга Ріка Дженеста, Хлопця-Зомбі, більш ніж спустошливе. Ми повинні більше працювати над тим, щоб змінити культуру, вивести психічне здоров'я на перший план, і зняти стигму про те, що це не можна обговорювати. Якщо ви страждаєте, покличте друга або члена сім'ї вже сьогодні. Ми повинні берегти один одного», - написала вона в Twitter.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB