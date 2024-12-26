Російський танкер заблокував рух суден через Босфор

Транзит суден через Босфор припинено

Транзит суден через протоку Босфор тимчасово перекритий в обидві сторони через неполадки у танкера, який прямував до Росії. Про це повідомляє Міністерство транспорту Туреччини, пише İhlas Haber Ajansı

За даними відомства, технічні проблеми виникли у 274-метрового танкера Cordelia Moon під прапором Панами. Він прямував з турецького порту Ялова до Новоросійська. Подробиці події та терміни поновлення транзиту не уточнюються.

«Через поломку танкера Cordelia Moon, який прямував з Ялова в Росію, в районі кварталу Єнікей перед протокою Босфор, рух суден по протоці було тимчасово припинено», – повідомили журналісти.

На допомогу танкеру відправлено буксири, які мали відвести судно з південного напрямку основного форватера.

За останніми даними VesselFinder, судно розташоване у Мармуровому морі (з яким Босфор з'єднує Чорне море – «Главком») та рухається зі швидкістю 6,7 вузлів. Танкер прямував зі Стамбула до Новоросійська, але зараз рухається на південь у супроводі трьох буксирів причому фарватером, призначеним для руху суден на північ, у Чорне море. За планом Cordelia Moon мала потрапити до російського порту 28 грудня.

Як повідомляють росЗМІ, MV Cordelia Moon – саме той танкер, на який 30 вересня хусіти напали за допомогою безпілотників і безпілотного морського катера в Червоному морі, внаслідок чого на танкері, порожньому на той момент, почалася пожежа. Екіпаж танкера під час події не постраждав.

Нагадаємо, у листопаді рух протокою Босфор теж заблокував російский танкер. У танкера NAZAN завдовжки 114 метрів, відмовило кермо перед Канділлі в Босфорі під час плавання з Росії в Коджаелі.