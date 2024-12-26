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Скандал з оформленням інвалідності: прокурори та посадовці МСЕК отримали підозри

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Скандал з оформленням інвалідності: прокурори та посадовці МСЕК отримали підозри
Rерівник та заступник керівника окружних прокуратур у різних областях країни незаконно отримали статуси осіб з інвалідністю II групи
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Посадовці МСЕК безпідставно встановили прокурорам інвалідність

Правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві двом прокурорам, а також двом посадовцям медико-соціальних експертних комісій під час розслідування у справі неправомірного отримання груп інвалідності. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, керівник та заступник керівника окружних прокуратур у різних областях країни незаконно отримали статуси осіб з інвалідністю II групи. В результаті один підозрюваний шахрайським шляхом заволодів понад 1 млн грн пенсійних виплат, а інший – понад 400 тис. грн.

Скандал з оформленням інвалідності: прокурори та посадовці МСЕК отримали підозри фото 1
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Також установлено, що службові особи МСЕК безпідставно встановили прокурорам другу групу інвалідності безстроково, про що зазначили у своїх актах огляду, які надалі направили до органів Пенсійного фонду України для нарахування та виплати пенсій.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад. Розслідування зловживань в системі медико-соціальної експертизи триває. Встановлюються інші причетні до корупційних схем.

Скандал з оформленням інвалідності: прокурори та посадовці МСЕК отримали підозри фото 2
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора
Посадовці МСЕК безпідставно встановили прокурорам другу групу інвалідності безстроково
Посадовці МСЕК безпідставно встановили прокурорам другу групу інвалідності безстроково
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Крім цього, завершено службове розслідування щодо можливих зловживань з отримання груп інвалідності прокурорами, висновки якого долучено до матеріалів згаданого кримінального провадження. В ході його проведення з органів прокуратури звільнено п'ять прокурорів, ще семеро – звільнено з адміністративних посад.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Згодом уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК. Також Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Як відомо, у грудні Верховна Рада схвалила законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальні експертних комісій (МСЕК). А 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №11225 про удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій.

До слова, на Хмельниччині правоохоронці викрили керівницю Маріупольської медико-соціальної експертної комісії, яка тимчасово дислокується в області, на вимаганні грошей за оформлення інвалідності.

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Теги: Офіс Генерального прокурора прокурор корупція в Україні МСЕК

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