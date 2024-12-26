Путін готовий пожертвувати всім, аби перемогти Україну – Foreign Affairs

Від самого початку участь Росії в Сирії була пов'язана з Україною

Відмова Росії від режиму Асада яскраво ілюструє, що Путін готовий пожертвувати всім заради повної перемоги у війні

Бажання перемогти у війні проти України відкинуло на другий план усі інші зовнішньополітичні цілі Росії і коштувало Кремлю одного з найбільших зовнішньополітичних успіхів – Башара Асада. Про це повідомляє Foreign Affairs.

Від самого початку участь Росії в Сирії була пов'язана з Україною. Москва сприймала «Арабську весну» 2010-х років як продовження протестів на Майдані в Києві та «кольорових революцій», що сколихнули пострадянські країни десять років тому. Як зазначає старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександр Баунов, всі ці події Путін розглядав як репетиції можливої спроби повалення його власного режиму.

«Відмова Росії від режиму Асада, щоб спрямувати більше ресурсів на боротьбу проти України, яскраво ілюструє, що Путін готовий пожертвувати всім заради повної перемоги у війні. Хоча Путін намагається зображати себе реалістом, він поглинений Україною, виключаючи майже всі інші зовнішньополітичні імперативи», – зазначив він.

Висвітлення сирійської інтервенції допомогло сформувати очікування щодо «спеціальної військової операції» в Україні як швидкої перемоги «десь далеко», швидкого приводу для гордості, що не вимагає особливих суспільних жертв або залучення непрофесійних солдатів. Коли вторгнення не стало негайним успіхом, віддалені успіхи в Сирії стали неприємним контрастом до похмурої реальності війни в Україні.

Зосередженість Росії на війні в Україні допоможе Путіну і росіянам загалом ігнорувати незручні питання щодо Сирії, наприклад, що сталося з грошима і ресурсами, які Росія вклала в цю країну, або чому російські спецслужби, які зараз фактично керують країною, неодноразово були захоплені зненацька: готовністю України чинити опір, заколотом ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина в червні 2023 року, вторгненням України в Курську область, а тепер і швидким падінням режиму Асада.

На думку Баунова, рішення Путіна віддати пріоритет Україні не слід плутати з повною відмовою Росії від амбіцій за межами свого найближчого оточення. Втрата Сирії, скоріше, просто підвищила ставки у війні в Україні.

Нагадаємо, режим Башара Асада впав протягом десяти днів. Сам диктатор був змушений тікати на Росію, де отримав притулок від Путіна. Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

До слова, утеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб.

Згодом стало відомо, що сирійська влада відправляла до Росії літаки з мільйонами доларів і євро готівкою, коли повалений президент Башар Асад ще перебував при владі. Про це пише Financial Times з посиланням на конфіденційні документи.