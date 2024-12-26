Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня

На дорогах більшості західних областей подекуди ожеледиця, вночі та вранці місцями туман

В Україні у четвер, 26 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Подекуди – невеликий дощ та мокрий сніг. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Вночі на півдні, вдень на південному сході країни невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах більшості західних областей подекуди ожеледиця, вночі та вранці місцями туман.

Вночі та вдень стовпчики термометра показуватимуть від +3 до -2°С. В Криму температура повітря підніметься до +6°С. Карпатах вночі -5-10°С, вдень -1-6°

У Київській області передбачається хмарна погода, без істотних опадів. Вітер північно-східний , 5-10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від 0 до -5°С, вдень – від +3 до -2°С.

У Києві вночі синоптики прогнозують -1-3°С, вдень близько 0°.