Головна Новини
search button user button menu button

Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня
Прогноз погоди на 26 грудня
фото: glavcom.ua

На дорогах більшості західних областей подекуди ожеледиця, вночі та вранці місцями туман

В Україні у четвер, 26 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Подекуди – невеликий дощ та мокрий сніг. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Вночі на півдні, вдень на південному сході країни невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах більшості західних областей подекуди ожеледиця, вночі та вранці місцями туман.

Вночі та вдень стовпчики термометра показуватимуть від +3 до -2°С. В Криму температура повітря підніметься до +6°С. Карпатах вночі -5-10°С, вдень -1-6°

Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня фото 1

У Київській області передбачається хмарна погода, без істотних опадів. Вітер північно-східний , 5-10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від 0 до -5°С, вдень – від +3 до -2°С.

У Києві вночі синоптики прогнозують -1-3°С, вдень близько 0°.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр Київщина Україна повітря вітер погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання
«Укренерго» оновило графіки відключення: вимикатимуть чотири черги одночасно
28 листопада, 16:37
Російські війська запустили ударні безпілотники на територію України,
У Києві ППО працює по ударних дронах
28 листопада, 23:23
Цінові обмеження стримують імпорт електроенергії з ЄС
Прайс-кепи стримують імпорт електроенергії з Європи – експерт
3 грудня, 16:06
Мер Києва закликав не спекулювати на темі допомоги і підкреслив, що Київ найбільше допомагає військовим
На підтримку військових у цьому році Київ виділив 10 млрд грн, у наступному цифра зросте – Кличко
29 листопада, 20:22
Масштабна тривога через зліт ворожого МіГ-31К тривала пів години
Масштабна тривога через зліт ворожого МіГ-31К тривала пів години
3 грудня, 11:06
Прогноз погоди на 10 грудня
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня
10 грудня, 06:00
Речник Путіна розповів про втрати на війні
Кремль прокоментував заяву Трампа про втрати РФ на війні
8 грудня, 14:57
Ще один шлях навернення до військової теми дітей на окупованих територіях – спорт
Росія посилено мілітаризує українських дітей на окупованих територіях (фото)
15 грудня, 08:00
Скільки українців згодні на вступ у НАТО без окупованих територій: опитування
Скільки українців згодні на вступ у НАТО без окупованих територій: опитування
23 грудня, 18:31

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 грудня 2024
41K
Маск занурив конгрес США у хаос напередодні Різдва – Politico
34K
Китай встановив світовий рекорд із своїм новим «полярним судном»
24K
Тонни золота і срібла: 250 затонулих кораблів зі скарбами виявлено неподалік Португалії
9490
У Києві студент на електросамокаті збив на смерть пішохода. Яке покарання призначив суд

Новини

Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня
Сьогодні, 06:05
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
Вчора, 12:08
Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
Вчора, 06:00
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
24 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua