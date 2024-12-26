26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто сваритися, лихословити, лаятися

26 грудня, Міжнародний день круп'є, День цукерки тростинки. Віряни святкують Собор Пресвятої Богородиці.

Міжнародний день круп’є

Міжнародний день круп’є відзначається щорічно 26 грудня. Потреба у новій професії виникла з появою перших гральних домів, які з’явилися понад 300 років тому.

Працівники ігрових домів та казино, що слідкували за грою, видавали виграш або збирали ставки, називалися круп’є.

В залежності від функціональних обов’язків в професії є декілька спеціалізацій: чіпер (сортує карти та фішки), дилер (пояснює правила та слідкує за їх виконанням, веде гру), інспектор (виступає арбітром у спірних ситуаціях, слідкує за персоналом і порядком серед відвідувачів закладу). Співробітники ігорних закладів мають універсальну кваліфікацію та можуть виконувати всі ці функції протягом дня.

Робота круп’є підходить для спритних, тямущих, урівноважених молодих людей, що можуть (в силу свого віку) багато часу проводити на ногах. Робота в казино загартовує та наділяє молодих працівників корисними навичками, що допомагають у подальшому житті та кар’єрі.

День цукерки тростинки

День цукерки тростинки (​Candy Cane Day) відзначають 26 грудня, присвячений культовому різдвяному кондитерському виробу, відомому своїми характерними червоно-білими смужками та м’ятним смаком. Історія цукеркових паличок бере свій початок у 17 столітті в Німеччині, де вони, як повідомляється, вперше були створені як спосіб заспокоїти дітей під час церковних служб. Кажуть, що хормейстер Кельнського собору роздавав маленьким співакам цукрові палички, зігнуті у вигляді пастуших паличок, під час тривалої церемонії «Живого вертепу».

Яке сьогодні релігійне свято

26 грудня в церковному календарі – Собор Пресвятої Богородиці. Цього дня віряни згадують про те, як сім'я (Марія та Йосип) втікала з новонародженим Ісусом Христом до Єгипту, щоб цар Ірод не зміг його погубити. Офіційно святкування встановили 681 року. Собором це свято назвали тому, що на відміну від інших подій, які пов'язані з Богородицею, цього дня християни вшановують і інших осіб, які були близькі Марії та Ісусу (Якова, Давида, Йосипа).

Що не можна робити цього дня

Заборонено варити кисіль – до небіжчика в родині.

Не можна купувати мотузки – станеться біда.

Не варто сваритися, лихословити, лаятися.

Народні прикмети і традиції

Дме північний вітер – чекайте на холоднечу;

Сніг прилипає до долонь – буде тепло;

Почути спів зяблика – до відлиги;

Полум'я в печі біле, а не червоне – незабаром стане тепліше;

Синиці цвірінькають – до нічних заморозків;

Над головою літають зграї ворон – чекайте на хуртовину;

Уранці ясно та сонячно – буде гарний врожай проса;

За вікном мороз і сніг – до холодного і непогожого літа.

Пам’ятні події 26 грудня

1776 рік – під Трентоном війська Джорджа Вашингтона одержуюит перемогу над англійцями, яка стає переломною в боротьбі північноамериканських колоній за незалежність;

1783 рік – француз Себастьян Ленорман уперше в Європі демонструє псевдопарашут;

1805 рік – у Пресбурзі (нині Братислава) Франція і Австрія підписують мирний договір, що завершує війну третьої антифранцузької коаліції;

1870 рік – завершується будівництво 13-кілометрового тунелю Фрежюс – першого залізничного тунелю під Альпами, який з'єднав Італію та Францію;

1898 рік – П'єр і Марія Кюрі відкривають радіоактивний елемент радій;

1908 рік – перемігши нокаутом канадця Томмі Бернса в 14 раунді бою, який відбувався в австралійському місті Сідней, Джек Джонсон стає першим афроамериканцем, який здобуває титул чемпіона світу з боксу в надважкій категорії;

1918 рік – проголошують відновлення УНР і формують уряд держави – Раду Народних Міністрів УНР;

1919 рік – уряд УНР відкликає українську місію з Паризької мирної конференції;

1931 рік – у Токіо засновують автомобільну компанію Dat Jidosha Seizo, перейменовану наступного року в Nissan;

1935 рік – на Гавайських островах роблять спроба зупинити виверження вулкану авіабомбардуванням;

1946 рік – у Лас-Вегасі відкривається готель «Фламінго», побудований знаменитим гангстером Багсі Сігелом;

1963 рік – фірма грамзапису Capitol Records випускає перший у США сингл групи The Beatles I Want to Hold Your Hand/I Saw Her Standing There;

1991 рік – Національним банком України зареєстрований Експобанк як комерційний банк;

2004 рік – найбільш смертоносний землетрус у сучасній історії;

2004 рік – в Україні проводять переголосування другого туру президентських виборів, в якому перемогу здобуває Віктор Ющенко.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Василь, Григорій, Давид, Дмитро, Юхим, Йосип, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Анфіса, Марія.