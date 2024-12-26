Головна Новини
search button user button menu button

26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 грудня – Міжнародний день круп'є
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто сваритися, лихословити, лаятися

26 грудня, Міжнародний день круп'є, День цукерки тростинки. Віряни святкують Собор Пресвятої Богородиці. 

Міжнародний день круп’є

26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Міжнародний день круп’є відзначається щорічно 26 грудня. Потреба у новій професії виникла з появою перших гральних домів, які з’явилися понад 300 років тому.

Працівники ігрових домів та казино, що слідкували за грою, видавали виграш або збирали ставки, називалися круп’є.

В залежності від функціональних обов’язків в професії є декілька спеціалізацій: чіпер (сортує карти та фішки), дилер (пояснює правила та слідкує за їх виконанням, веде гру), інспектор (виступає арбітром у спірних ситуаціях, слідкує за персоналом і порядком серед відвідувачів закладу). Співробітники ігорних закладів мають універсальну кваліфікацію та можуть виконувати всі ці функції протягом дня.

Робота круп’є підходить для спритних, тямущих, урівноважених молодих людей, що можуть (в силу свого віку) багато часу проводити на ногах. Робота в казино загартовує та наділяє молодих працівників корисними навичками, що допомагають у подальшому житті та кар’єрі.

День цукерки тростинки

26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

День цукерки тростинки (​Candy Cane Day) відзначають 26 грудня, присвячений культовому різдвяному кондитерському виробу, відомому своїми характерними червоно-білими смужками та м’ятним смаком. Історія цукеркових паличок бере свій початок у 17 столітті в Німеччині, де вони, як повідомляється, вперше були створені як спосіб заспокоїти дітей під час церковних служб. Кажуть, що хормейстер Кельнського собору роздавав маленьким співакам цукрові палички, зігнуті у вигляді пастуших паличок, під час тривалої церемонії «Живого вертепу». 

Яке сьогодні релігійне свято

26 грудня в церковному календарі – Собор Пресвятої Богородиці. Цього дня віряни згадують про те, як сім'я (Марія та Йосип) втікала з новонародженим Ісусом Христом до Єгипту, щоб цар Ірод не зміг його погубити. Офіційно святкування встановили 681 року. Собором це свято назвали тому, що на відміну від інших подій, які пов'язані з Богородицею, цього дня християни вшановують і інших осіб, які були близькі Марії та Ісусу (Якова, Давида, Йосипа).

Читайте також: Церковний календар на грудень 2024 року: коли святкуємо Миколая та Різдво

Що не можна робити цього дня

  • Заборонено варити кисіль – до небіжчика в родині.
  • Не можна купувати мотузки – станеться біда.
  • Не варто сваритися, лихословити, лаятися.

Народні прикмети і традиції 

  • Дме північний вітер – чекайте на холоднечу;
  • Сніг прилипає до долонь – буде тепло;
  • Почути спів зяблика – до відлиги;
  • Полум'я в печі біле, а не червоне – незабаром стане тепліше;
  • Синиці цвірінькають – до нічних заморозків;
  • Над головою літають зграї ворон – чекайте на хуртовину;
  • Уранці ясно та сонячно – буде гарний врожай проса;
  • За вікном мороз і сніг – до холодного і непогожого літа.

Пам’ятні події 26 грудня

  • 1776 рік – під Трентоном війська Джорджа Вашингтона одержуюит перемогу над англійцями, яка стає переломною в боротьбі північноамериканських колоній за незалежність;
  • 1783 рік – француз Себастьян Ленорман уперше в Європі демонструє псевдопарашут;
  • 1805 рік – у Пресбурзі (нині Братислава) Франція і Австрія підписують мирний договір, що завершує війну третьої антифранцузької коаліції;
  • 1870 рік – завершується будівництво 13-кілометрового тунелю Фрежюс – першого залізничного тунелю під Альпами, який з'єднав Італію та Францію;
  • 1898 рік – П'єр і Марія Кюрі відкривають радіоактивний елемент радій;
  • 1908 рік – перемігши нокаутом канадця Томмі Бернса в 14 раунді бою, який відбувався в австралійському місті Сідней, Джек Джонсон стає першим афроамериканцем, який здобуває титул чемпіона світу з боксу в надважкій категорії;
  • 1918 рік – проголошують відновлення УНР і формують уряд держави – Раду Народних Міністрів УНР;
  • 1919 рік – уряд УНР відкликає українську місію з Паризької мирної конференції;
  • 1931 рік – у Токіо засновують автомобільну компанію Dat Jidosha Seizo, перейменовану наступного року в Nissan;
  • 1935 рік – на Гавайських островах роблять спроба зупинити виверження вулкану авіабомбардуванням;
  • 1946 рік – у Лас-Вегасі відкривається готель «Фламінго», побудований знаменитим гангстером Багсі Сігелом;
  • 1963 рік – фірма грамзапису Capitol Records випускає перший у США сингл групи The Beatles I Want to Hold Your Hand/I Saw Her Standing There;
  • 1991 рік – Національним банком України зареєстрований Експобанк як комерційний банк;
  • 2004 рік – найбільш смертоносний землетрус у сучасній історії;
  • 2004 рік – в Україні проводять переголосування другого туру президентських виборів, в якому перемогу здобуває Віктор Ющенко.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Василь, Григорій, Давид, Дмитро, Юхим, Йосип, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Анфіса, Марія.

Читайте також:

Теги: Австрія професії календар собор правила свято інспектор традиції вітер землетрус робота готель незалежність будівництво Франція Віктор Ющенко історія виверження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Металургійний завод Ілліча в Маріуполі був вщент зруйнований російськими обстрілами міста. Фото весни 2022 року
«Вони впевнені, що там залишаться». Чи відновлює Росія окуповані міста і захоплені підприємства Донбасу?
17 грудня, 11:27
Прогноз погоди на 27 листопада
Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
27 листопада, 06:00
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі соціальний проєкт
3 грудня, 15:58
Загальна площа будівлі становить понад 12 тис. кв. м
Нацбанк отримав право на продаж столичного готелю «Салют»
3 грудня, 18:03
Грудень – це час для догляду за зимовим садом та вирощування зелені в домашніх умовах
Посівний календар на грудень 2024: зимовий догляд за садом та городом
1 грудня, 06:15
Карта, яка фігурувала під час трансляції жеребкування на відбір до чемпіонату світу 2026 року
Україна вимагає вибачень від ФІФА: що стало причиною
14 грудня, 15:19
Обставини стрілянини і деталі інциденту з’ясовують правоохоронці
Через стрілянину на півночі Франції загинуло щонайменше п’ятеро людей
15 грудня, 04:26
Проєкт оформлення входу до Національного військового меморіального кладовища
Очільниця Мінветеранів повідомила, на якій стадії будівництво Національного військового кладовища
16 грудня, 17:38
Прогноз погоди на 24 грудня
Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
24 грудня, 06:00

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 грудня: ситуація на фронті
84K
Велика Британія відмовила у прихистку дружині Башара Асада
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 грудня 2024
40K
Маск занурив конгрес США у хаос напередодні Різдва – Politico
31K
Китай встановив світовий рекорд із своїм новим «полярним судном»
20K
Тонни золота і срібла: 250 затонулих кораблів зі скарбами виявлено неподалік Португалії

Новини

26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
Вчора, 12:08
Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
Вчора, 06:00
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
24 грудня, 06:00
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua